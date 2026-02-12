Internacional x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Internacional recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, 12, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O Inter busca a primeira vitória na competição em 2026. O Palmeiras, por sua vez, busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão de 2026 depois de empatar com o Atlético-MG na estreia e vencer o Vitória, em casa, na segunda rodada.

Qual é a provável escalação do Internacional?

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Qual é a provável escalação do Palmeiras?

Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Que horas é o jogo entre Internacional x Palmeiras hoje?

O jogo desta quinta-feira, 12, começa às 21h30.

Onde assistir ao vivo Internacional x Palmeiras?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime.