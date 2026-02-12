Esporte

Internacional x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Duelo acontece nesta quinta-feira, 12, no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Plameiras: clube paulista enfrenta o Internacional (RS) nesta quinta-feira (Facebook/Palmeiras/Reprodução)

Plameiras: clube paulista enfrenta o Internacional (RS) nesta quinta-feira (Facebook/Palmeiras/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13h57.

Tudo sobreBrasileirão
Saiba mais

O Internacional recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, 12, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O Inter busca a primeira vitória na competição em 2026. O Palmeiras, por sua vez, busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão de 2026 depois de empatar com o Atlético-MG na estreia e vencer o Vitória, em casa, na segunda rodada.

Qual é a provável escalação do Internacional?

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Qual é a provável escalação do Palmeiras?

Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Que horas é o jogo entre Internacional x Palmeiras hoje?

O jogo desta quinta-feira, 12, começa às 21h30.

Onde assistir ao vivo Internacional x Palmeiras?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime.

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasBrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Corinthians x Red Bull Bragantino: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Maricá x Sampaio Corrêa: veja onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Carioca

Fluminense x Botafogo: onde assistir e que horas é o jogo do Brasileirão

Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Esporte

Corinthians x Red Bull Bragantino: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Inteligência Artificial

Apple adia mais uma vez atualização da Siri com IA

Mercados

'Miramos 15% de retorno em 2026', diz CFO do Banco do Brasil sobre rentabilidade

Pop

BTS provoca alta de 6.700% em buscas por hotéis com turnê mundial