Corinthians x Red Bull Bragantino: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians e o Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 12, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O confronto marca um momento decisivo para ambas as equipes. O Corinthians, que ainda não pontuou no Brasileirão após derrota para o Bahia na estreia, entra pressionado por um bom resultado diante de sua torcida. O Timão também vem de tropeço em casa para o rival Palmeiras na penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.

Já o Bragantino chega embalado como líder do Brasileirão, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O time está invicto na temporada: em nove partidas, são cinco vitórias e quatro empates. O time marcou 13 gols e sofreu apenas dois, e busca ampliar a vantagem na ponta da tabela.

Qual é a provável escalação do Corinthians?

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Qual é a provável escalação do Red Bull Bragantino?

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

Que horas é o jogo entre Corinthians x Red Bull Bragantino hoje?

O jogo desta quinta-feira, 12, começa às 20h.

Onde assistir ao vivo Corinthians x Red Bull Bragantino?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.