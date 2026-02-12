Instituto francês paga R$ 30 mil para voluntários passarem dez dias deitados

O Instituto de Medicina e Fisiologia Espacial (Medes) está com inscrições abertas para voluntários que aceitem permanecer deitados por dez dias. O objetivo do estudo é analisar os efeitos da ausência da gravidade e do jejum no corpo humano.

O Medes oferece uma recompensa de cinco mil euros (R$ 30 mil) para quem aceitar participar do projeto.

A concentração dos participantes e pesquisadores será em junho na sede do instituto, em Toulouse, na França.

Qual objetivo do estudo?

O experimento foi encomendado pelo Centro Nacional de Estudos Aeroespaciais da França (CNES). Os pesquisadores buscam entender o impacto de situações extremas que podem acontecer em missões espaciais longas.

Além disso, as análises também serão usadas para compor um banco de dados que compara os efeitos do jejum quando combinado com as simulações de microgravidade.

Durante a internação, doze equipes de cientistas acompanham os voluntários.

Neste período, eles vão realizar avaliações neurológicas, musculares, ósseas, cardiovasculares e cognitivas, e exames de sangue, urina e oftalmológicos.

Os participantes também são submetidos a testes psicológicos.

Como funciona o processo?

Ao todo, os voluntários passarão 20 dias no instituto, sendo dez deitados em repouso absoluto em uma cama posicionada a 6° abaixo da horizontal.

A posição é utilizada para simular a microgravidade que afeta os astronautas.

Eles também permanecem em uma dieta de 250 calorias por dia.

Os interessados devem se candidatar pelo e-mail da instituição: etudes.cliniques@medes.fr.

Quem pode participar da pesquisa?

O Medes estabeleceu alguns critérios para selecionar os candidatos.

Confira abaixo.

Homens entre 20 e 40 anos;

Altura entre 1,65 metro e 1,85 metro;

Índice de Massa Corporal (IMC) entre 20 kg/m² e 26 kg/m²;

Estar com peso estável por no mínimo três meses;

Estar saudável;

Não ser fumante;

Não ter alergias;

Praticar atividades físicas regularmente;

Não ter restrições alimentares;

Se comunicar bem em francês;

Estar registrado no sistema de seguridade europeu.

A fase de seleção e entrevistas será realizada em fevereiro.

Análise dos efeitos a longo prazo

Após os 20 dias de internação, os voluntários serão monitorados por três meses para os pesquisadores poderem mapear possíveis efeitos colaterais de longo prazo.