Instituto francês paga R$ 30 mil para voluntários passarem dez dias deitados

Instituto de Medicina e Fisiologia Espacial coordena a pesquisa, que será realizada em junho. Foto: Reprodução/Medes
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17h13.
O Instituto de Medicina e Fisiologia Espacial (Medes) está com inscrições abertas para voluntários que aceitem permanecer deitados por dez dias. O objetivo do estudo é analisar os efeitos da ausência da gravidade e do jejum no corpo humano.
O Medes oferece uma recompensa de cinco mil euros (R$ 30 mil) para quem aceitar participar do projeto.
A concentração dos participantes e pesquisadores será em junho na sede do instituto, em Toulouse, na França.
O experimento foi encomendado pelo Centro Nacional de Estudos Aeroespaciais da França (CNES). Os pesquisadores buscam entender o impacto de situações extremas que podem acontecer em missões espaciais longas.
Além disso, as análises também serão usadas para compor um banco de dados que compara os efeitos do jejum quando combinado com as simulações de microgravidade.
Durante a internação, doze equipes de cientistas acompanham os voluntários.
Neste período, eles vão realizar avaliações neurológicas, musculares, ósseas, cardiovasculares e cognitivas, e exames de sangue, urina e oftalmológicos.
Os participantes também são submetidos a testes psicológicos.
Ao todo, os voluntários passarão 20 dias no instituto, sendo dez deitados em repouso absoluto em uma cama posicionada a 6° abaixo da horizontal.
A posição é utilizada para simular a microgravidade que afeta os astronautas.
Eles também permanecem em uma dieta de 250 calorias por dia.
Os interessados devem se candidatar pelo e-mail da instituição: etudes.cliniques@medes.fr.
O Medes estabeleceu alguns critérios para selecionar os candidatos.Confira abaixo.
A fase de seleção e entrevistas será realizada em fevereiro.
Após os 20 dias de internação, os voluntários serão monitorados por três meses para os pesquisadores poderem mapear possíveis efeitos colaterais de longo prazo.