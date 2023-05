Vasco x Santos: veja horário e onde assistir ao vivo

Vasco e Santos se enfrentam neste domingo, 14, às 16h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.

Separados por apenas um ponto na tabela, Vasco e Santos fazem jogo importante nesse início de campeonato. Longe de serem favoritos ao título, os clubes vivem com a desconfiança da torcida, cada um dentro do seu contexto.

O Vasco, agora uma SAF, formou um elenco mais forte que temporadas passadas, mas ainda está em processo de encaixar as peças. O Santos, sem dinheiro, não fez grandes contratações e tem como principal esperança a base para realizar uma boa campanha na Série A.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Vasco x Santos

O jogo deste domingo às 16h entre Vasco x Santos terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Vasco x Santos online?

Você pode assistir a partida online no Globoplay, no sinal aberto da TV Globo no streaming.

Quais são os próximos jogos do Santos?

Santos x Bahia - Copa do Brasil

Santos x Palmeiras - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Vasco?