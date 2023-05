Corinthians x São Paulo: veja horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, 14, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.

Um clássico sempre é considerado um momento que pode ocasionar viradas para os times. Esse Corinthians e São Paulo, apesar de acontecer apenas na sexta rodada, pode significar muito para os dois clubes.

O time do Parque São Jorge amarga uma crise sem fim. Na última quinta-feira, os comandados de Luxemburgo foram derrotados pelo Botafogo com direito a olé da torcida carioca. Com os principais jogadores abaixo do esperado e sem confiança para concluir as jogadas, o time parece sempre muito atrás dos adversários.

Uma vitória em um clássico em casa, mesmo que seja na raça, pode mudar o panorama da equipe e dar mais tranquilidade para as próximas decisões, na Copa do Brasil e na Libertadores. Uma nova derrota, porém, pode piorar ainda mais a crise que paira no clube.

O São Paulo, por sua vez, vê o clássico como uma oportunidade de realmente engrenar. Depois de vencer bem o Internacional em casa, a equipe empatou com o Fortaleza no Castelão. Com o técnico Dorival Junior, o time parece mais encorpado, mas a falta de um elenco com mais opções, fora os garotos da base, faz diferença em um jogo disputado como o da última quinta.

O clássico para o tricolor é a chance de mostrar sua força e derrotar um rival em um momento de fragilidade. Uma derrota pode colocar em dúvida o potencial desse São Paulo em momento que precise de impor.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians x São Paulo

O jogo deste domingo às 16h entre Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Corinthians x São Paulo online?

Você pode assistir a partida online no Globoplay, no sinal aberto da TV Globo no streaming.

Quais são os próximos jogos do Corinthians?

Atlético-MG x Corinthians - Copa do Brasil

Flamengo x Corinthians - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do São Paulo?