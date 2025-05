Vasco anuncia plano de recuperação judicial do clube e da SAF

Vasco anunciou na manhã desta terça-feira, 6, que protocolou o plano de recuperação judicial do clube e da SAF, destacando ser "um marco importante no processo de reestruturação financeira que vem sendo conduzido com responsabilidade e transparência".

Esta etapa representa o momento em que o diagnóstico dá lugar ao plano, que apresenta as propostas e medidas fundamentais para o cumprimento das obrigações do Vasco da Gama e da Vasco SAF, além de estabelecer as bases para a reestruturação financeira.

De acordo com a nota emitida pelo clube, o Plano de Recuperação Judicial marca o início da fase de análise por parte do Poder Judiciário e dos credores, conforme estabelece a legislação. Após a distribuição do plano, os credores serão convocados pela Justiça para deliberar sobre sua aprovação em Assembleia Geral, a ser realizada oportunamente.

O Vasco afirma que "O Plano de Recuperação Judicial é resultado de meses de análises cuidadosas, envolvendo diretores, executivos, consultores, advogados e colaboradores", e complementa que "Todos atuaram com uma missão: assegurar que o Vasco da Gama supere os desafios enfrentados até aqui e siga gerando valor, dentro e fora de campo".

"A recuperação judicial surge como um caminho mais estruturado para a reestruturação financeira do clube, mas é importante citar o impacto nas relações do clube com atletas, patrocinadores e fornecedores. O processo pode gerar instabilidade, afetando negociações de novos contratos e até mesmo comprometendo a credibilidade do clube no mercado esportivo. Além disso, a torcida, que é um dos maiores patrimônios do Vasco, pode se dividir entre a esperança de um futuro mais estável e o receio de que o clube não consiga cumprir as obrigações estabelecidas no plano de recuperação", afirma Leonardo Zenkoo, advogado da CCLA Advogados.

Zenkoo complementa dizendo que a decisão do Vasco não é um caso isolado no futebol brasileiro. "Outros clubes já enfrentaram problemas financeiros significativos e recorreram a mecanismos semelhantes para tentar recuperar sua saúde financeira. Um exemplo marcante é o Cruzeiro, que acumulou dívidas bilionárias e precisou reestruturar suas operações ao se tornar SAF (Sociedade Anônima do Futebol). No entanto, diferentemente do Cruzeiro, que conseguiu atrair investidores e reestruturar sua gestão, o Vasco ainda enfrenta um cenário de incerteza quanto à viabilidade da recuperação sem uma mudança profunda em sua administração e modelo de negócios", acrescenta.