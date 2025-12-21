Vasco anuncia patrocínio pontual para final da Copa do Brasil no Maracanã

O Vasco anunciou neste domingo, 21, (data do jogo contra o Corinthians) um patrocínio pontual para a final da Copa do Brasil, no Maracanã. O clube carioca vai estampar a marca da Álamo nos shorts dos jogadores apenas para o jogo de volta da decisão. Os valores do acordo não foram informados pelas partes.

A iniciativa faz parte de uma estratégia específica para a partida decisiva. Além da exposição no uniforme, a empresa fará ativações dentro e fora do estádio, com ações voltadas aos torcedores do Vasco. Estão previstas a distribuição de brindes antes, durante e depois do confronto.

O jogo de ida da final terminou empatado em 0 a 0, resultado que mantém o título completamente em aberto. Caso a partida deste domingo termine novamente em igualdade, o campeão da Copa do Brasil será definido na disputa por pênaltis.

O vencedor do confronto no Maracanã garante não apenas o troféu, mas também a premiação máxima do torneio nacional, além de vaga direta na próxima edição da Libertadores, o principal torneio de clubes da América do Sul.