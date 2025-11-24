Vaquinha do Corinthians chega ao fim com apenas 5,8% da meta atingida

A campanha Doe Arena, lançada em 27 de novembro de 2024 pelos Gaviões da Fiel, arrecadou R$ 41,1 milhões até seu encerramento em 26 de novembro de 2025. A meta era alcançar R$ 700 milhões para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente à construção do estádio inaugurado em 2014.

A mobilização começou com forte adesão e quebras rápidas de marcos como R$ 10 milhões, R$ 20 milhões e R$ 30 milhões. No entanto, perdeu força ao longo dos meses.

O valor arrecadado representa apenas 5,8% da meta estabelecida, embora a torcida classifique o resultado como inédito no futebol mundial. Segundo nota oficial, a campanha enfrentou instabilidade política no clube, denúncias e até impeachment de presidente.

A Gaviões informou que não solicitará novas doações em breve, mas admite a possibilidade de retomar a ideia com um clube mais estável e transparente.

Veja a nota na íntegra:

DOE ARENA: CAMPANHA ENCERRA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (26)

O Gaviões da Fiel anuncia que a campanha DOE ARENA está chegando ao fim. Na próxima quarta-feira, 26 de novembro, encerraremos oficialmente essa mobilização histórica, que uniu a torcida corinthiana para ajudar na quitação da dívida do nosso estádio junto à Caixa Econômica Federal.

Diante da instabilidade política no Parque São Jorge, denúncias, impeachment de presidente e uma dívida que se aproxima de R$ 3 bilhões, muitos acreditaram que seria impossível. Mas a Fiel provou, mais uma vez, que ser Corinthians é lutar sempre.

Já arrecadamos R$ 41 milhões, um feito inédito no futebol mundial.

Nenhuma torcida fez um projeto como esse. Nenhuma.

Chegar a esse marco não foi fácil. Durante um ano, enfrentamos desconfiança, críticas da mídia e um contexto que abalou a credibilidade do clube. Mas também encontramos milhares de corinthianos que não se deixaram abalar, se uniram para mostrar que a paixão pelo Corinthians é maior do que qualquer crise.

Cada doação foi um ato de resistência e também de amor.

Mas ainda dá tempo de participar! Na segunda-feira lançaremos o último certificado e até 26 de novembro, você pode fazer parte dessa história. Cada contribuição fortalece nosso legado.

Agradecimentos especiais:

• A cada corinthiano e corinthiana que fez sua doação.

- Ao Sport Club Corinthians Paulista, por acreditar na campanha.

- À Justiça Federal, que homologou o acordo e tornou tudo possível.

- Ao Banco Caixa Econômica Federal, representado por seu presidente, que aceitou o mecanismo e se mobilizou com sua equipe e parceiros para a operação funcionar.

- Aqueles que trabalharam e se dedicaram para transformar essa ideia em realidade.

Depois do encerramento da Campanha, não pediremos novas doações. Quem sabe, no futuro, com um clube mais organizado e transparente, possamos sonhar juntos novamente em um novo formato de mobilização.

A todos que participaram e aos que ainda vão participar: vocês mostraram, mais uma vez, que o Corinthians é gigante e a Fiel é imbatível.

Obrigado por fazer história conosco.

Equipe Doe Arena Corinthians