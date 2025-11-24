Esporte

Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Internacional x Santos é válida pelo Brasileirão

O Internacional e o Santos se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O confronto vale muito para ambos os times. Para o Colorado, uma vitória representa a chance de ampliar a distância para a zona de rebaixamento e praticamente garantir a permanência na Série A. Já o Peixe pode reassumir a 16ª colocação e deixar novamente o Z-4, igualando-se em pontos ao Vitória, adversário direto na luta contra a queda.

O técnico Ramón Díaz deve manter a base da equipe que venceu o Bragantino na última rodada, mas ainda avalia a entrada de Rafael Borré entre os titulares. Do lado santista, Juan Pablo Vojvoda prepara mudanças pontuais e observa a recuperação física de Rollheiser, que pode começar no banco.

Prováveis escalações

Internacional (Técnico: Ramón Díaz)

  • Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Rafael Borré (Gustavo Prado); Ricardo Mathias (Rafael Borré).

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

  • Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Arão, Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Lautaro Díaz e Barreal.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, 21h, entre Internacional e Santos terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes do Premiere).

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

