Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Internacional e o Santos se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
O confronto vale muito para ambos os times. Para o Colorado, uma vitória representa a chance de ampliar a distância para a zona de rebaixamento e praticamente garantir a permanência na Série A. Já o Peixe pode reassumir a 16ª colocação e deixar novamente o Z-4, igualando-se em pontos ao Vitória, adversário direto na luta contra a queda.
O técnico Ramón Díaz deve manter a base da equipe que venceu o Bragantino na última rodada, mas ainda avalia a entrada de Rafael Borré entre os titulares. Do lado santista, Juan Pablo Vojvoda prepara mudanças pontuais e observa a recuperação física de Rollheiser, que pode começar no banco.
Prováveis escalações
Internacional (Técnico: Ramón Díaz)
- Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Rafael Borré (Gustavo Prado); Ricardo Mathias (Rafael Borré).
Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
- Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Arão, Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Lautaro Díaz e Barreal.
Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Santos hoje pelo Brasileirão?
O jogo desta segunda-feira, 21h, entre Internacional e Santos terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo do Internacional hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes do Premiere).
