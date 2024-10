Valdivia, ex-Palmeiras, é detido no Chile após ser acusado de abuso sexual

De acordo com fontes jurídicas, Valdivia está atualmente em uma cela, e a Justiça irá especificar nesta tarde o crime pelo qual ele é acusado. A denúncia foi feita por uma mulher, que trabalha como tatuadora. Segundo relatos, Valdivia teria se encontrado com ela na noite de domingo em um restaurante peruano no centro de Santiago, para discutir um novo desenho de tatuagem. Hoje, ele atua como comentarista esportivo no rádio e na televisão.

Detalhes da denúncia

A imprensa local divulgou que a mulher relatou ter consumido dois pisco sours (bebida alcoólica à base de pisco e limão) e que não se lembra de mais nada, exceto que acordou com dores vaginais. Ela também afirmou ter verificado as câmeras do prédio onde mora, as quais mostram ela chegando em casa com Valdivia. O caso apresenta semelhanças com o de Manuel Monsalve, ex-subsecretário do Interior do Chile, que também foi acusado de estupro após consumir a mesma bebida.

Defesa de Valdivia

Em comunicado, Jorge Valdivia afirmou desconhecer os motivos por trás da denúncia e negou categoricamente ter agredido sexualmente alguém. “Tive um relacionamento consensual com uma mulher adulta e, por essa razão, vou me colocar à disposição do Ministério Público. Vou colaborar para que isso seja esclarecido o mais rápido possível”, disse Valdivia. Ele também pediu à imprensa e ao público que respeitem seu direito à presunção de inocência.