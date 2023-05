Por que o Valdivia foi internado? Entenda o caso envolvendo o ex-jogador do Palmeiras

O ex-jogador do Palmeiras, Jorge Valdivia, está internado em um hospital psiquiátrico do Chile, desde a última sexta-feira, 12. A informação, confirmada pelo jornal chileno "La Hora", afirma que o jogador de 39 anos tem sofrido com muitos problemas pessoais.

Segundo o portal, ele deu entrada no hospital com sintomas de síndrome do pânico e colapsos nervosos. Fontes consultadas indicaram que o ele está internado na Unidade Psiquiátrica da Clínica da Universidade Católica, realizando tratamento dessas crises.

Valdivia tem sofrido com diversos problemas pessoais, incluindo acusações contra o parlamentar por suposto tráfico de influência. Embora essas denúncias, que obrigou o jogador a prestar depoimento na polícia sejam infundadas, fontes ligadas ao ex-jogador afirmaram que ele ainda sofre com os nervos do caso.

Separação de Daniela Aranguiz

Outro problema que o ex-craque do Palmeiras tem sofrido, é a recente separação com a sua esposa, a modelo Daniela Aranguiz, com que estava há 16 anos. A relação entre eles levou a uma série de desavenças públicas, a ponto de haver até especulações sobre magia negra. Além da separação, Valdivia teve um envolvimento controverso com a deputada Maitê Orsini, que também o afetou psicologicamente.

Por que Valdivia foi internado?

