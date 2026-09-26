Claude, ChatGPT, Gemini ou Copilot: qual assistente de IA rende mais no trabalho de escritório

Escolher um assistente de IA para o trabalho de escritório não depende apenas de qual deles escreve melhor ou responde mais rápido.

A diferença aparece quando a tarefa envolve o ambiente em que o profissional já trabalha: e-mail, documentos, planilhas, apresentações e arquivos da empresa.

Claude, ChatGPT, Gemini e Copilot conseguem executar funções parecidas, mas chegam a elas por caminhos diferentes.

Para escrever e revisar e-mails

Os quatro conseguem redigir mensagens a partir de instruções, adaptar o tom e revisar textos. A diferença está principalmente no acesso ao contexto.

O Gemini pode trabalhar diretamente com informações do Gmail e de outros serviços do Google Workspace quando a integração está disponível.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Já o Copilot tem uma vantagem semelhante para quem usa Outlook e Microsoft 365, podendo trabalhar com a caixa de entrada, calendário e outros dados autorizados pela organização.

Claude também pode ser conectado ao Gmail, calendário e documentos do Google Workspace, enquanto o ChatGPT pode trabalhar com arquivos e serviços conectados, além de criar e revisar documentos a partir do material fornecido.

Para quem passa boa parte do dia respondendo mensagens, portanto, a integração com o e-mail usado pela empresa pode ser mais importante do que escolher o assistente pela qualidade de uma resposta isolada.

Para contratos e documentos longos

Aqui, a capacidade de lidar com bastante contexto ganha peso. Claude tem recursos voltados à análise de documentos e pode pesquisar informações em arquivos conectados.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

ChatGPT também consegue analisar documentos enviados e criar ou editar arquivos a partir de materiais de referência.

Gemini leva a vantagem de estar dentro do Google Docs para quem já trabalha nesse ambiente. É possível pedir revisão, resumo, reorganização e criação de conteúdo sem sair do documento.

O Copilot segue uma lógica parecida no Word, com recursos integrados ao Microsoft 365.

Para montar e analisar planilhas

A disputa fica mais específica. O Gemini tem recursos diretamente integrados ao Google Sheets para organizar dados, gerar tabelas, identificar informações e produzir análises.

O Copilot faz o mesmo tipo de trabalho dentro do Excel e pode criar ou editar planilhas a partir de instruções.

O ChatGPT também pode criar e analisar planilhas, inclusive a partir de arquivos enviados, e trabalhar com fórmulas, dados e gráficos. A experiência, porém, depende da forma como o usuário acessa o recurso e das integrações disponíveis.

Claude também consegue analisar arquivos e trabalhar com dados, mas, para quem vive dentro do Excel ou Sheets, a integração nativa tende a pesar na escolha.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Para criar apresentações

Copilot e Gemini têm uma vantagem prática quando a apresentação já faz parte do fluxo de trabalho do Microsoft 365 ou do Google Workspace.

O Copilot pode criar e editar apresentações no PowerPoint, enquanto o Gemini consegue gerar e modificar slides diretamente no Google Slides.

O ChatGPT também pode criar apresentações e seguir um arquivo de referência, como um modelo já usado pela empresa. Claude pode produzir arquivos e trabalhar com materiais fornecidos, mas sua principal força nesse cenário está menos na integração nativa com uma suíte de escritório específica.

No fim, a escolha depende menos de uma classificação geral e mais do escritório em que a pessoa trabalha.