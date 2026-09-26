Claude, ChatGPT, Gemini ou Copilot: qual assistente de IA rende mais no trabalho de escritório

Claude, ChatGPT, Gemini e Copilot oferecem recursos diferentes para tarefas de escritório (Imagem gerada por IA)
Redatora
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05h03.
Escolher um assistente de IA para o trabalho de escritório não depende apenas de qual deles escreve melhor ou responde mais rápido.
A diferença aparece quando a tarefa envolve o ambiente em que o profissional já trabalha: e-mail, documentos, planilhas, apresentações e arquivos da empresa.
Claude, ChatGPT, Gemini e Copilot conseguem executar funções parecidas, mas chegam a elas por caminhos diferentes.
Os quatro conseguem redigir mensagens a partir de instruções, adaptar o tom e revisar textos. A diferença está principalmente no acesso ao contexto.
O Gemini pode trabalhar diretamente com informações do Gmail e de outros serviços do Google Workspace quando a integração está disponível.
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Já o Copilot tem uma vantagem semelhante para quem usa Outlook e Microsoft 365, podendo trabalhar com a caixa de entrada, calendário e outros dados autorizados pela organização.
Claude também pode ser conectado ao Gmail, calendário e documentos do Google Workspace, enquanto o ChatGPT pode trabalhar com arquivos e serviços conectados, além de criar e revisar documentos a partir do material fornecido.
Para quem passa boa parte do dia respondendo mensagens, portanto, a integração com o e-mail usado pela empresa pode ser mais importante do que escolher o assistente pela qualidade de uma resposta isolada.
Aqui, a capacidade de lidar com bastante contexto ganha peso. Claude tem recursos voltados à análise de documentos e pode pesquisar informações em arquivos conectados.
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ChatGPT também consegue analisar documentos enviados e criar ou editar arquivos a partir de materiais de referência.
Gemini leva a vantagem de estar dentro do Google Docs para quem já trabalha nesse ambiente. É possível pedir revisão, resumo, reorganização e criação de conteúdo sem sair do documento.
O Copilot segue uma lógica parecida no Word, com recursos integrados ao Microsoft 365.
A disputa fica mais específica. O Gemini tem recursos diretamente integrados ao Google Sheets para organizar dados, gerar tabelas, identificar informações e produzir análises.
O Copilot faz o mesmo tipo de trabalho dentro do Excel e pode criar ou editar planilhas a partir de instruções.
O ChatGPT também pode criar e analisar planilhas, inclusive a partir de arquivos enviados, e trabalhar com fórmulas, dados e gráficos. A experiência, porém, depende da forma como o usuário acessa o recurso e das integrações disponíveis.
Claude também consegue analisar arquivos e trabalhar com dados, mas, para quem vive dentro do Excel ou Sheets, a integração nativa tende a pesar na escolha.
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Copilot e Gemini têm uma vantagem prática quando a apresentação já faz parte do fluxo de trabalho do Microsoft 365 ou do Google Workspace.
O Copilot pode criar e editar apresentações no PowerPoint, enquanto o Gemini consegue gerar e modificar slides diretamente no Google Slides.
O ChatGPT também pode criar apresentações e seguir um arquivo de referência, como um modelo já usado pela empresa. Claude pode produzir arquivos e trabalhar com materiais fornecidos, mas sua principal força nesse cenário está menos na integração nativa com uma suíte de escritório específica.
No fim, a escolha depende menos de uma classificação geral e mais do escritório em que a pessoa trabalha.