Tottenham x Manchester City: onde assistir e horário pela Premier League

Tottenham e Manchester City se enfrentam neste domingo, 1º de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, pela 24ª rodada da Premier League 2026. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma Disney+.

O Tottenham vive uma fase instável na competição. Atualmente ocupa apenas a 14ª posição na tabela, com 28 pontos, e soma mais derrotas do que vitórias na temporada. Nos últimos dois jogos pelo Campeonato Inglês, empatou com o Burnley por 2 a 2 e perdeu para o West Ham por 2 a 1.

Do outro lado, o Manchester City segue firme na briga pelo título. Vice-líder da Premier League com 46 pontos, o time de Pep Guardiola vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, após ter sido derrotado no clássico contra o Manchester United.

Onde assistir ao vivo o jogo Tottenham x Manchester City hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 13h30, entre Tottenham e Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

Como assistir online o jogo Tottenham x Manchester City hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+, que transmite os jogos da ESPN.

Prováveis escalações de Tottenham x Manchester City

Tottenham: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin, Cristian Romero e Kevin Danso; Djed Spence, Conor Gallagher, Bissouma e Pedro Porro; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Matheus Nunes; Rodri Hernández; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Antoine Semenyo; Omar Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.