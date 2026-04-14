Esporte

Torneio play-in da NBA terá brasileiros em quadra; veja horários e chaveamento

Gui Santos, ala-pivô, do Warriors, e Tiago Splitter, técnico do Blazers, tentarão uma vaga nos playoffs da maior liga de basquete do mundo

NBA: Gui Santos é um dos grandes nomes do Warriors ((Foto: de Ryan Sirius Sun/Getty Images))

NBA: Gui Santos é um dos grandes nomes do Warriors ((Foto: de Ryan Sirius Sun/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de abril de 2026 às 11h16.

A NBA inicia nesta terça-feira, 14, a primeira etapa de sua pós-temporada. O torneio play-in colocará em disputa as quatro últimas vagas nos playoffs. Cada conferência terá direito a duas vagas nesta fase do torneio.

O play-in terá as equipes que terminaram entre a sétima e a décima colocação em cada conferência da temporada regular.

Sétimo e oitavo colocados se enfrentam em jogo único. Quem vencer está nos playoffs, enquanto quem perder terá mais uma chance, disputando a vaga contra o vencedor do duelo entre o décimo e o nono.

Os jogos do play-in terão dois brasileiros em quadra. O ala-pivô Gui Santos, dos Warriors, e Tiago Splitter, técnico dos Blazers. Em caso de vitória dos Dubs contra o Clippers e derrota do Rip City para o Phoenix Suns, há a chance de que eles se cruzem.

Veja os classificados de cada Conferência para o play-in

Conferência Leste:

  • 7º colocado: Philadelphia Sixers (45 vitórias e 37 derrotas na temporada)
  • 8º colocado: Orlando Magic (45 vitórias e 37 derrotas)
  • 9º colocado: Charlotte Hornets (44 vitórias e 38 derrotas)
  • 10º colocado: Miami Heat (43 vitórias e 39 derrotas).

Conferência Oeste:

  • 7º colocado: Phoenix Suns (45 vitórias e 37 derrotas)
  • 8º colocado: Portland Trail Blazers (42 vitórias e 40 derrotas)
  • 9º colocado: Los Angeles Clippers (42 vitórias e 40 derrotas)
  • 10º colocado: Golden State Warriors (37 vitórias e 45 derrotas)

Veja jogos, horários e chaves do torneio play-in da NBA

  • Terça, 14, 20h30 - Charlotte Hornets x Miami Heat
  • Terça, 14, 23h - Phoenix Suns x Portland Trail Blazers
  • Quarta, 15, 20h30 - Philadelphia Sixers x Orlando Magic
  • Quarta, 15, 23h - Los Angeles Clippers x Golden State Warriors
  • Sexta, 17, 20h30 - Sixers ou Magic (derrotado) x Hornets ou Heat (vencedor)
  • Sexta, 17, 23h - Suns ou Blazers (derrotado) x Clippers ou Warriors (vencedor)

Após a classificação, as equipes disputarão os playoffs. O primeiro a avançar pela zona Oeste pega o San Antonio Spurs, segundo colocado geral. Já o segundo do play-in encara o Oklahoma City Thunder.

Na Conferência Leste, o primeiro a se classificar terá duelo contra o Boston Celtics, enquanto o segundo colocado enfrenta o Detroit Pistons. Os playoffs estão marcados para começar neste sábado, 18. Embora os resultados dos play-ins definam os duelos, já há alguns confrontos definidos até aqui.

Conferência Oeste

  • Los Angeles Lakers x Houston Rockets
  • Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Conferência Leste

  • Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
  • New York Knicks x Atlanta Hawks
Acompanhe tudo sobre:NBABasquete

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