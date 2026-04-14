Torneio play-in da NBA terá brasileiros em quadra; veja horários e chaveamento

A NBA inicia nesta terça-feira, 14, a primeira etapa de sua pós-temporada. O torneio play-in colocará em disputa as quatro últimas vagas nos playoffs. Cada conferência terá direito a duas vagas nesta fase do torneio.

O play-in terá as equipes que terminaram entre a sétima e a décima colocação em cada conferência da temporada regular.

Sétimo e oitavo colocados se enfrentam em jogo único. Quem vencer está nos playoffs, enquanto quem perder terá mais uma chance, disputando a vaga contra o vencedor do duelo entre o décimo e o nono.