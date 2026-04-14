Torneio play-in da NBA terá brasileiros em quadra; veja horários e chaveamento

NBA: Gui Santos é um dos grandes nomes do Warriors ((Foto: de Ryan Sirius Sun/Getty Images))
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Publicado em 14 de abril de 2026 às 11h16.
A NBA inicia nesta terça-feira, 14, a primeira etapa de sua pós-temporada. O torneio play-in colocará em disputa as quatro últimas vagas nos playoffs. Cada conferência terá direito a duas vagas nesta fase do torneio.
O play-in terá as equipes que terminaram entre a sétima e a décima colocação em cada conferência da temporada regular.
Sétimo e oitavo colocados se enfrentam em jogo único. Quem vencer está nos playoffs, enquanto quem perder terá mais uma chance, disputando a vaga contra o vencedor do duelo entre o décimo e o nono.
Os jogos do play-in terão dois brasileiros em quadra. O ala-pivô Gui Santos, dos Warriors, e Tiago Splitter, técnico dos Blazers. Em caso de vitória dos Dubs contra o Clippers e derrota do Rip City para o Phoenix Suns, há a chance de que eles se cruzem.
Após a classificação, as equipes disputarão os playoffs. O primeiro a avançar pela zona Oeste pega o San Antonio Spurs, segundo colocado geral. Já o segundo do play-in encara o Oklahoma City Thunder.
Na Conferência Leste, o primeiro a se classificar terá duelo contra o Boston Celtics, enquanto o segundo colocado enfrenta o Detroit Pistons. Os playoffs estão marcados para começar neste sábado, 18. Embora os resultados dos play-ins definam os duelos, já há alguns confrontos definidos até aqui.