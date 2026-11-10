Tom Brady deixa Birmingham City após três anos; veja o que se sabe da saída

Uma das maiores lendas da história da NFL, Tom Brady encerrou sua ligação com o Birmingham City após três anos. O clube inglês anunciou a saída do ex-quarterback nesta segunda-feira, 9, mas não apresentou uma justificativa para a decisão.

A despedida acontece em um momento positivo para a equipe: o Birmingham lidera a Championship, segunda divisão do futebol inglês, com 29 pontos em 15 partidas. O time está à frente de Middlesbrough e Stoke City pelo saldo de gols e busca o retorno à Premier League.

Por que Tom Brady deixou o Birmingham City?

Nem Tom Brady nem o Birmingham divulgaram o motivo da saída. Em comunicado oficial, o clube agradeceu ao ex-jogador pela participação e pelo apoio durante os três anos de vínculo, mas não detalhou as circunstâncias do encerramento da parceria nem o destino de sua participação acionária.

"O Birmingham City Football Club expressa sua sincera gratidão a Tom Brady por seu comprometimento e apoio inabalável ao clube nos últimos três anos. Foi um verdadeiro privilégio contar com alguém da experiência e paixão de Tom, e o clube espera continuar a construir sobre essa base, tanto dentro de campo quanto em seu relacionamento com a comunidade de Birmingham", escreveu o clube.

Segundo o Marca, Brady tinha uma fatia minoritária de aproximadamente 3,3% do Birmingham e também ocupava a presidência do conselho consultivo da equipe. Com o anúncio, encerrou as duas funções.

Qual foi a participação de Tom Brady no Birmingham?

O ex-quarterback entrou no grupo de investidores do Birmingham em agosto de 2023, por meio de uma parceria com a Knighthead Capital Management, empresa que participou da aquisição do clube. Além do investimento financeiro, Brady assumiu a liderança de um conselho consultivo, com atuação prevista em áreas como preparação física, nutrição, recuperação e desenvolvimento esportivo.

Durante sua passagem, o clube viveu momentos distintos. Na temporada 2023/24, foi rebaixado para a terceira divisão inglesa, a League One. Na campanha seguinte, conquistou o acesso de volta à Championship com uma pontuação recorde de 111 pontos.

Agora, três anos depois da chegada do astro da NFL, o Birmingham tenta dar mais um passo na reconstrução esportiva e voltar à elite do futebol inglês. Tom Brady, por sua vez, mantém participações minoritárias em outras equipes esportivas, como o Las Vegas Raiders, da NFL, e o Las Vegas Aces, da WNBA.