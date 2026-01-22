Aplicativos de treino de força em smartwatches para turbinar os exercícios

Relógios inteligentes e outros wearables vêm transformando a forma como as pessoas cuidam da saúde e estão cada vez mais presentes no cotidiano de quem busca qualidade de vida. Esses dispositivos fornecem dados precisos sobre o bem-estar e, com simples downloads, podem potencializar a hora do treino.

Usar o smartwatch como principal aliado durante o exercício facilita a adesão à prática esportiva e aumenta o conforto — sem a preocupação de onde deixar o celular. Aplicativos de treino de força e bem-estar podem ser instalados diretamente no relógio, aprimorando ainda mais o acompanhamento da performance. Confira algumas das principais opções disponíveis:

Hevy



Disponível gratuitamente para Android e iOS, o Hevy permite registrar treinos com detalhamento de peso, séries e repetições, com foco na hipertrofia — o aumento do tamanho e volume dos músculos. A plataforma oferece análise da progressão de carga, gráficos de evolução e vídeos demonstrativos dos exercícios. Para quem busca recursos mais avançados, há planos pagos a partir de R$ 12,90 por mês ou acesso vitalício por R$ 429,90.

GymLife



Voltado para o ganho de massa muscular, o GymLife é gratuito e está disponível para Android e iOS. Com mais de 1 milhão de usuários, segundo a empresa, o app funciona como uma ficha virtual de treino e reúne centenas de exercícios físicos. Entre as funcionalidades estão o monitoramento de peso, registro de treinos, contagem de calorias e acompanhamento da atividade semanal. A versão completa custa R$ 194,90 no plano anual.

SmartGym

Assim como os anteriores, o SmartGym permite registrar os treinos diretamente na plataforma. O aplicativo oferece criação de rotinas com inteligência artificial, suporte a treinos de HIIT, temporizador para intervalos de descanso e mais de 690 exercícios em vídeo. Também é possível acompanhar relatórios de progresso. Disponível para dispositivo iOS, o app tem versão gratuita e planos pagos, com o premium custando £59,99.

Strong

Compatível com Android e iOS, o Strong é uma das plataformas mais populares entre quem busca treinar com foco em força. Ele funciona como um diário de treino, com anotações de séries, pesos e progressão de carga. O aplicativo inclui temporizador para intervalos de descanso, marcações de aquecimento ou falha muscular e gráficos de evolução. Pode ser baixado gratuitamente, com versões pagas a partir de US$ 4,99 por mês ou US$ 29,99 por ano.

Nike Training Club

A Nike reforça sua presença no setor esportivo com o aplicativo Nike Training Club, que oferece treinos guiados em casa ou na academia. O app traz instruções de especialistas, além de opções em ioga, pilates e HIIT. Compatível com Android e iOS, está disponível em versões gratuita e premium, dependendo da região.