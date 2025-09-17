Monjauro pelo SUS? 15 perguntas sobre Mounjaro que os brasileiros mais buscam no Google

O Mounjaro (tirzepatida), medicamento indicado para diabetes tipo 2 e controle de peso, tem preço elevado no Brasil, variando de R$ 1.700 a R$ 4.000, dependendo da dosagem e do programa de fidelidade. Com ação dupla nos hormônios GLP-1 e GIP, o medicamento ajuda a controlar a glicose e promove a perda de peso, com resultados que podem chegar a 4% do peso corporal no primeiro mês, segundo informações da Eli Lilly, fabricante do remédio. No entanto, é necessário receita médica para adquiri-lo e não está disponível regularmente no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo possível acessá-lo por meio de ação judicial. O Mounjaro também é contraindicado para algumas condições de saúde, como diabetes tipo 1 e gestação.

1. Quanto custa um Mounjaro?

O preço do Mounjaro no Brasil varia conforme a dosagem e o programa de fidelidade. O custo mensal pode ficar entre R$ 1.700,00 e R$ 2.400,00. No entanto, o preço máximo ao consumidor, conforme a tabela da CMED, pode chegar a R$ 4.058,85.

2. O que o Mounjaro faz no corpo?

O Mounjaro é um agonista duplo que atua em dois hormônios: GLP-1 e GIP. Ele ajuda a reduzir a produção de glicose pelo fígado, estimula a liberação de insulina pelo pâncreas, retarda o esvaziamento do estômago, o que aumenta a sensação de saciedade e diminui a ingestão calórica. Também melhora os níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) no corpo.

3. Quantos quilos se perde com Mounjaro em 1 mês?

Nos primeiros 30 dias de uso, a perda de peso pode variar de 2% a 4% do peso corporal. Para uma pessoa de 90 kg, isso representaria uma perda de 2 a 4 kg, dependendo da dose, metabolismo e adesão às mudanças no estilo de vida.

4. Qual a diferença entre Ozempic e Mounjaro?

A principal diferença é que o Ozempic é um agonista do receptor de GLP-1, enquanto o Mounjaro age em dois receptores: GLP-1 e GIP. Essa ação dupla torna o Mounjaro mais eficaz na perda de peso e no controle metabólico, podendo proporcionar melhores resultados em comparação ao Ozempic.

5. Posso comprar Mounjaro sem receita?

Não, o Mounjaro é um medicamento de uso controlado e não pode ser comprado sem receita médica no Brasil.

6. Como conseguir Mounjaro grátis?

O Mounjaro não é oferecido de forma regular pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, é possível conseguir o medicamento gratuitamente por meio de uma ação judicial, caso o médico ateste que o Mounjaro é a única alternativa terapêutica eficaz para o paciente.

7. Quem não pode usar Mounjaro?

O Mounjaro é contraindicado para:

Pessoas com diabetes tipo 1

Menores de 18 anos

Indivíduos com alergia à tirzepatida ou a qualquer componente da fórmula

Pacientes com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide (CMT) ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (NEM 2)

Pessoas com pancreatite ou doenças gastrointestinais graves, como gastroparesia

Gestantes ou lactantes

8. Como comprar Mounjaro no Brasil?

O Mounjaro pode ser comprado em farmácias físicas e online, mas é necessário ter receita médica. O medicamento também pode ser importado por pessoas físicas com receita médica, mas a venda por pessoas jurídicas é proibida.

9. Quantos dias o efeito do Mounjaro fica no corpo?

O Mounjaro atinge a concentração máxima no corpo entre 8 e 72 horas. Após a interrupção do uso, o medicamento permanece no corpo por cerca de 30 dias, embora isso dependa da dosagem e do metabolismo de cada paciente.

10. Quando parar de tomar Mounjaro volta a engordar?

É possível que o peso perdido seja recuperado após interromper o uso de Mounjaro, especialmente se o paciente não mantiver mudanças sustentáveis no estilo de vida. Para evitar o efeito rebote, é necessário acompanhamento médico, proteção da massa muscular e manutenção de hábitos saudáveis, como a prática de exercícios.

11. Qual o efeito colateral do Mounjaro?

Os efeitos colaterais mais comuns incluem náuseas, diarreia e vômitos. Outros efeitos possíveis são dor abdominal, constipação, gases, refluxo, fadiga e reações no local da injeção. Geralmente, esses efeitos são leves e desaparecem com o tempo.

12. O SUS fornece Mounjaro?

Não, o Mounjaro não é fornecido de forma regular pelo SUS. Contudo, em alguns casos, o acesso ao medicamento pode ser buscado por meio de uma ação judicial.

13. Quanto custa importar Mounjaro?

O custo de importar Mounjaro varia dependendo do local de compra e dos impostos de importação. Contudo, a compra de Mounjaro por pessoas físicas é permitida, desde que haja receita médica. O valor pode ser mais alto devido aos custos de envio e taxas de importação.

14. Quantas canetas de Mounjaro vem na caixa?

A caixa de Mounjaro geralmente contém 2 ou 4 canetas aplicadoras. A embalagem com 4 canetas é a mais comum, o que é suficiente para um tratamento mensal.

15. Quantas doses dá uma caneta de Mounjaro?

Cada caneta de Mounjaro é de uso único e pode conter múltiplas doses, dependendo da versão do produto. Por exemplo, a versão Kwikpen, que é a mais utilizada, contém quatro doses pré-estabelecidas para o tratamento.