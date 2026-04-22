Burnley x Manchester City hoje: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Burnley e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 16h (horário de Brasília), no Turf Moor, em Burnley. A partida é válida pela 34ª rodada da Premier League.

O Burnley vive situação complicada na tabela. A equipe é a penúltima colocada, com 20 pontos, e tenta reagir na luta contra o rebaixamento.

O time tem uma série de desfalques por lesão, incluindo Josh Cullen, Connor Roberts, Hannibal Mejbri, Jordan Beyer e Zeki Amdouni. O atacante Zian Flemming é a principal esperança de gols.

Do outro lado, o Manchester City chega embalado após vencer o Arsenal por 2 a 1 em confronto direto. A equipe de Pep Guardiola soma 67 pontos, três a menos que o líder, que tem um jogo a mais, e segue na briga pelo título.

Para o duelo, o City não deve contar com Rodri, enquanto Erling Haaland e Rayan Cherki, autores dos gols na última rodada, estão disponíveis.

Onde assistir a Burnley x Manchester City?

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Que horas assistir a Burnley x Manchester City?

O jogo é nesta quarta-feira, 22, às 16h.

Prováveis escalações

Burnley (Técnico: Scott Parker)

Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal e Hartman; Edwards, Florentino, Ugochukwu e Ward-Prowse; Flemming e Anthony.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Cherki; Semenyo, Haaland e Doku.