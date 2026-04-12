Chelsea x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

Chelsea e Manchester City se enfrentam neste domingo, 12, às 12h30, no horátio de Brasília, no Stamford Bridge, em Londres, pela Premier League 2025/26.

Como chega o Chelsea

O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na tabela, com 48 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação para a próxima edição da Champions League.

A equipe vive momento irregular. Nos últimos jogos, o time somou poucos pontos e tenta reagir diante de um adversário direto na parte de cima da tabela.

Como chega o Manchester City

O Manchester City aparece na vice-liderança da Premier League, com 61 pontos, e vive boa fase na temporada.

A equipe perdeu apenas um dos últimos 18 jogos na competição e chega embalada por uma sequência de bons resultados. Fora de casa, o desempenho também é consistente, com campanhas competitivas longe de seus domínios.

O ataque é um dos destaques, com 60 gols marcados na liga, enquanto a defesa também se mantém entre as menos vazadas do campeonato.

Onde assistir Chelsea x Manchester City ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming).

Que horas é o jogo Chelsea x Manchester City hoje?

O confronto acontece às 12h30, horário de de Brasília.