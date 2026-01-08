Esporte

TikTok será plataforma oficial de vídeos da Copa do Mundo 2026

Usuários poderão acompanhar bastidores, entrevistas e conteúdos exclusivos da FIFA

TikTok: plataforma será parceiro oficial da FIFA para conteúdo da Copa do Mundo 2026 (Future Publishing/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 22h25.

A FIFA anunciou nesta quinta-feira, 8, um acordo inédito que coloca o TikTok como a plataforma oficial de vídeos da Copa do Mundo de 2026. A parceria dará aos usuários acesso a conteúdos exclusivos, como bastidores, entrevistas e transmissões ao vivo de momentos selecionados da competição.

O campeonato reunirá 48 seleções em 16 cidades da América do Norte - 11 nos Estados Unidos, três no México e duas no Canadá - de 11 de junho a 19 de julho.

Durante os 104 jogos, trechos selecionados poderão ser exibidos ao vivo dentro do TikTok, aproximando os torcedores da ação e permitindo que acompanhem os principais lances em tempo real.

Conteúdos interativos e bastidores da Copa do Mundo

Além das transmissões, a FIFA disponibilizará conteúdos interativos dentro do aplicativo, como filtros, figurinhas personalizadas e recursos de gamificação, incentivando o engajamento dos usuários.

James Stafford, chefe global de conteúdo do TikTok, afirmou que iniciativas como o TikTok GamePlan aumentam em 42% a chance de fãs assistirem aos jogos ao vivo após interagirem com conteúdos esportivos na plataforma.

Para o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, a parceria permitirá aos usuários acompanhar os bastidores e se aproximar ainda mais da ação da competição.

“Esta é uma colaboração inovadora e criativa que conectará mais fãs ao redor do mundo à Copa do Mundo da FIFA de maneiras inéditas, levando-os aos bastidores e aproximando-os da ação como nunca antes. À medida que o futebol cresce e evolui – unindo um número cada vez maior de pessoas – a forma como ele é compartilhado e promovido também deve evoluir", destacou no comunicado.

O TikTok se tornou o aplicativo mais baixado do mundo e, no mês passado, firmou uma joint venture nos EUA com Oracle, Silver Lake e MGX, após negociações para reduzir preocupações de segurança nacional. A conclusão do acordo está prevista para o final de janeiro de 2026.

