Essas são as apostas que mais movimentaram dinheiro em 2025

O mercado de apostas ganha cada vez mais espaço na economia brasileira. Segundo a consultoria internacional Regulus Partners, o Brasil é o quinto maior mercado no mundo para as apostas online.

As estimativas apontavam que o setor iria arrecadar US$ 4,139 bilhões com consumo nacional em 2025.

O número de acessos às plataformas de apostas também sinaliza o interesse dos jogadores.

A consultoria Aposta Legal apurou que nos três primeiros meses de 2025 os sites de bets registraram mais de 5 bilhões de acessos, o equivalente a mais de 650 acessos por segundo.

Com o aumento da demanda, a gama de serviços também cresceu.

Se antes a impressão era de que apenas bets focadas em futebol faziam sucesso, hoje já ficou claro que esse horizonte se expandiu para outros setores, como eleições e até mesmo o Conclave.

VEJA MAIS: Por que as apostas não são uma forma de investimento?

Como funcionam as apostas em eventos reais?

Além dos jogos de algoritmo e apostas esportivas, jogos baseados em eventos do mundo real ganharam mais atenção dos apostadores nos últimos meses.

Segundo a Lei Nº 14.790/2023, são permitidas apenas apostas de eventos reais esportivos ou virtuais de jogos online.

A modalidade também deve ser realizada com quota fixa — condição que estabelece que o valor do prêmio seja definido previamente.

As apostas em eventos reais se baseiam em previsões sobre a possibilidade de um fato acontecer ou não com base em fatores externos ao acontecimento em questão.

Por exemplo, apostar na vitória de determinado candidato em uma eleição. Neste caso, pesquisas eleitorais e o histórico dos concorrentes podem ajudar na escolha da aposta.

A categoria difere dos jogos de azar, como bingo, roleta e até loterias, em que o resultado é aleatório e compete com milhares de outras possibilidades.

6 apostas que mais movimentaram dinheiro em 2025

Dados das empresas de criptomoedas Keyrock e Dune estimam que, em 2025, o volume total de apostas atingiu US$ 44 bilhões.

A previsão considera a participação nas plataformas Polymarket, Kalshi, Crypto.com, MYRIAD, Limitless e Opinion.

Tecnologia dispara e lidera apostas em 2025

O levantamento destaca a participação do mercado de tecnologia e ciência em 2025.

O volume de apostas aumentou 1.637% e alcançou US$ 123 milhões.

Na Kalshi, por exemplo, os apostadores tentaram prever qual seria o principal modelo de inteligência artificial até o final de 2025.

Na ocasião, a popularidade do Gemini cresceu entre os usuários e 57% acreditavam na liderança da plataforma.

Ao final do prazo de previsões, o tema havia movimentado mais de US$ 18,6 milhões.

Os usuários da plataforma apostaram no Gemini como melhor IA de 2025 / Reprodução: Kalshi

Economia também chama atenção dos apostadores

Para Keyrock e Dune, outro destaque de 2025 foram as apostas que buscam prever desdobramentos econômicos.

Elas cresceram 905% e atingiram o volume de US$ 112 milhões.

Uma das apostas do setor foi sobre a recessão americana no ano passado.

Diferente da IA, o mercado de previsão para o tema continua em debate entre os usuários da Kalshi e já movimentou mais de US$ 4,5 milhões.

As apostas sobre os resultados da recessão americana continuam abertas na plataforma / Reprodução: Kalshi

Apostas esportivas em alta

Resultados de partidas de futebol, do SuperBowl ou de jogos de basquete. A lista de opções para apostadores esportivos é longa e o mercado ficou em alta este ano.

Dados da Tiger Trade mostram que, em novembro do ano passado, a casa Kalshi, da brasileira Luana Lopes, viu o volume de apostas aumentar com as partidas da NFL.

Naquele mês, cerca de US$ 5,26 bilhões do volume negociado veio de contratos esportivos. O montante representa 91% do total da empresa naquele mês.

Política cresce, mas sai do foco

Dados da Keyrock e da Dune estimam que, em 2025, as apostas políticas cresceram 43%.

Uma análise aponta que, apesar da influência de um movimento cíclico na alta e queda de determinados setores, os dados apontam que áreas pouco comentadas receberam o maior número de apostas.

Apostas curiosas de 2025

De novelas à decisão do próximo Papa, os desdobramentos culturais ocuparam espaço nas bets.

Confira três temas em alta neste ano.

Oscar 2025 em fevereiro

A entrada da atriz Fernanda Torres e do filme nacional 'Ainda Estou Aqui' na corrida pelo Oscar de 2025 engajou os brasileiros na tradicional premiação de cinema.

A dedicação foi além dos comentários no post da Academia e da mobilização para assistir o anúncio dos vencedores, chegando também ao mercado de apostas.

O interesse permitiu que o site OddsChecker compilasse as apostas de 27 casas para medir as chances de vitória do filme e da atriz nas categorias em que concorriam.

Na ocasião, o levantamento estimou que o filme de Walter Salles tinha 63% de probabilidade de receber o Oscar por Melhor Filme Estrangeiro — fato que se confirmou.

Presença de 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres na 97ª cerimônia do Oscar também foram temas de apostas (Arturo Holmes/WireImage/Getty Images)

Para os apostadores, Fernanda Torres tinha 8,6% de chance de trazer a estatueta de Melhor Atriz para o Brasil.

Decisão do conclave em maio se torna aposta milionária

Após o falecimento do Papa Francisco em abril do ano passado, o conclave se tornou um dos principais assuntos nas redes.

A votação aconteceu cerca de um ano após o lançamento do filme vencedor do Oscar, Conclave, de 2024. A trama mostrava os bastidores da decisão para o novo Papa, situação que se tornou real alguns meses depois.

A popularidade do rito católico saiu das redes e chegou às casas de apostas. Na casa Polymarket, as apostas no escolhido Robert Francis Prevost para assumir o papado movimentaram US$ 1,3 milhão.

Sites especializados acreditavam que, até a escolha do Papa Leão XIV, o evento iria movimentar R$ 200 milhões em apostas.

Quem matou Odete Roitman em outubro

Se nos anos 80 a primeira versão de Vale Tudo causou comoção com a morte da vilã Odete Roitman, em 2025 o remake colocou o tema em alta novamente.

Assim como na original, na edição do ano passado a antagonista é morta de forma misteriosa.

Desta vez, a investigação e o mistério sobre o verdadeiro assassino é um dos temas centrais da reta final da trama.

O debate sobre os suspeitos chegou as casas de aposta, mas os jogadores não puderam seguir com a movimentação.

A proibição está ligada a Lei 14.790/2023, que exclui eventos de entretenimento do escopo permitido em apostas.

Apesar da limitação estabelecida pela norma, conforme mencionado acima, nem sempre é possível controlar ou limitar a atuação das casas.

Possíveis temas de apostas para 2026

Dentro do limite permitido pela lei nacional, um dos focos das casas de aposta em 2026 deve ser a Copa do Mundo.

A competição de futebol começa em junho e se enquadra dentro dos temas que as empresas podem investir para movimentar a participação dos jogadores.

Assim como aconteceu em anos anteriores, como na disputa de Donald Trump contra Joe Biden pela presidência dos Estados Unidos, as eleições presidenciais também podem aquecer o mercado de apostas neste ano.

O primeiro turno acontece em 4 de outubro de 2026.

Copa do Mundo pode movimentar mercado de apostas de eventos reais em 2026 (FIFA/Getty Images)

Por que apostas em eventos reais estão crescendo?

As apostas em eventos reais são baseadas em três pilares: tecnologia, monetização e engajamento.

Diferente dos jogos de azar, que, como dito acima, apresentam resultados aleatórios que não abrem margem para debates e análises, os eventos reais podem ser debatidos pelos apostadores.

Ao observar as apostas inusitadas de 2025, é possível notar a tendência de que os temas foram pautas de conhecimento geral no ano passado. Ou seja, assunto que furaram suas 'bolhas' e chegaram a grupos que não necessariamente consumiam aquele conteúdo.

Com o aumento do número de casas de apostas, a diversificação dos temas abordados também serve como um diferencial competitivo.

Apostas em eventos: tendência ou novo mercado?

Dentro da lógica de apostas sobre eventos reais, surgem os 'mercados de previsão'.

Para a plataforma Phemex, a dinâmica pode consistir até mesmo em apostas simples de US$ 1 caso determinado fato ocorra ou nenhuma remuneração se o evento não acontecer.

Também chamados de preditivos, as plataformas desse nicho utilizam a inteligência coletiva para estimular a previsão de eventos futuros incertos.

Impacto das apostas

Os temas mais palatáveis e populares ajudaram o mercado de apostas a se desvincular da imagem dos jogos de azar, que ficou muito popular no Brasil com a 'CPI das Bets'.

No entanto, assim como outros jogos, as apostas em eventos reais também devem ser realizadas com cuidado e moderação.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) apontou que a popularização das apostas online atraiu 39,5 milhões de brasileiros para as bets.

Divulgada em novembro do ano passado, os dados consideram os 12 meses antecessores.

O levantamento também indica que 7,5 milhões, ou 19% do total de apostadores, admitem que comprometem a renda para poder jogar.