Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo oficializou nesta quinta-feira, 11, a contratação de Thiago Carpini como novo treinador. Carpini, que havia iniciado a pré-temporada no Juventude, assume o cargo deixado por Dorival Júnior, que deixou o clube para assumir a seleção brasileira.

O Tricolor concordou em pagar uma multa de R$ 1 milhão para liberar Carpini do clube gaúcho, com o qual ele tinha contrato até o final desta temporada.

A expectativa é de que Carpini chegue ao Morumbi acompanhado de seus auxiliares, Caio Gilli e Estephano Djian. Uma reunião nesta manhã, no CT, com o agente do treinador, foi realizada para finalizar os últimos detalhes do acordo.

Aos 39 anos, Carpini emergiu como uma opção mais viável em comparação a outros nomes considerados pela direção do Tricolor, como o uruguaio Paulo Pezzolano, que enfrentava dificuldades para se desligar do Valladolid, da Espanha.

Ascensão

O estilo de jogo do treinador também foi um fator decisivo para a contratação pelo São Paulo, pois Carpini levou o Água Santa ao vice-campeonato paulista em 2023 e garantiu a ascensão do Juventude à Série A do Brasileirão.

Na final contra o Palmeiras, a equipe conquistou a vitória no primeiro jogo realizado na Arena Barueri, com um placar de 2 a 1. No entanto, a esperança de conquistar o título foi frustrada na partida de volta, realizada no Allianz Parque, onde a equipe acabou sendo derrotada por 4 a 0. Na ocasião, Abel Ferreira elogiou o desempenho apresentado pelo jovem treinador, que foi reconhecido como o melhor técnico da competição.

Após sua participação no Paulistão, Carpini recebeu sondagens de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante da ausência de um calendário nacional para o Água Santa na época, o treinador optou por se juntar ao Juventude para a disputa da Segunda Divisão. Sob sua liderança, a equipe gaúcha encerrou a competição em segundo lugar, acumulando 65 pontos e assegurando a promoção à elite do futebol nacional.

Nesta temporada, o técnico teve negociações com o Santos e foi entrevistado por Paulo André no Cruzeiro, embora não tenha sido contratado. No Juventude, Carpini já havia avançado com o planejamento para o Gauchão, com a contratação de 15 jogadores.

Quem é Thiago Carpini?

Nascido em Valinhos, no interior de São Paulo, Carpini teve uma carreira como jogador profissional antes de se tornar treinador. Desempenhando a função de volante, ele atuou em clubes renomados como Atlético-MG, Bahia, Ponte Preta e Guarani, além de ter passagens por outras equipes de menor destaque no cenário do futebol paulista. Antes de assumir o comando do Água Santa, Carpini já havia dirigido times como Oeste, Inter de Limeira e Ferroviária.