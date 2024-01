Copinha 2024: veja os 32 duelos da segunda fase do campeonato

A Copa São Paulo de Futebol Júnior agora conta com 64 times classificados e 32 confrontos da segunda fase definidos.

Nesta quarta-feira, 10, foi encerrada a primeira fase com oito partidas, com a disputa de seis vagas. As equipes que garantiram as vagas foram Flamengo, Vasco, São José-RS, XV de Piracicaba, Náutico e Macapá.

A programação inclui 16 jogos na sexta-feira, 12, e outros 16 no sábado, 13. A partir deste ponto, a competição seguirá em formato eliminatório, com partidas únicas - em caso de empate no tempo normal, a decisão será decidida nos pênaltis.

A final está programada para 25 de janeiro, coincidindo com o aniversário da cidade de São Paulo, embora o local ainda não tenha sido anunciado pela Federação Paulista de Futebol.

Veja os 32 confrontos já definidos nesta segunda fase

Sexta-Feira

Tanabi x Athletico-PR - sexta-feira, 12

Catanduva x Ponte Preta - sexta-feira, 12

Coimbra x Figueirense - sexta-feira, 12

Grêmio x Mirassol - sexta-feira, 12

Botafogo x Novorizontino - sexta-feira, 12

Chapecoense x Tiradentes - sexta-feira, 12

Ferroviária x Gama - sexta-feira, 12

Ceará x São Paulo - sexta-feira, 12

Atlético-GO x Marília - sexta-feira, 12

Corinthians x Guarani - sexta-feira, 12

Fortaleza x Internacional - sexta-feira, 12

XV de Jaú x CRB - sexta-feira, 12

Fluminense x Ituano - sexta-feira, 12

Criciúma x São-Carlense - sexta-feira, 12

Capital-DF x Capivariano - sexta-feira, 12

Desportivo Brasil x América-MG - sexta-feira, 12

Sábado

Botafogo-SP x Floresta - sábado, 13

Atlético-MG x Sfera - sábado, 13

Flamengo x Náutico - sábado, 13

XV de Piracicaba x São José-RS - sábado, 13

RB Bragantino x Taubaté - sábado, 13

Cuiabá x Atlético Guarantinguetá - sábado, 13

Aster x Oeste - sábado, 13

Palmeiras x Sport - sábado, 13

Juventude x Água Santa - sábado, 13

Santos x São Bernardo - sábado, 13

Portuguesa-SP x Nova Mutum - sábado, 13

Cruzeiro x Madureira - sábado, 13

Vasco x Vitória - sábado, 13

Ibrachina x Macapá - sábado, 13

Coritiba x Retrô - sábado, 13

Avaí x Juventus-SP - sábado, 13

Datas do mata-mata Copinha SP 2024

Mata-mata: