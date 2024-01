Dorival Júnior aceita convite para ser técnico da seleção brasileira, diz site

O técnico Dorival Júnior será o novo treinador da seleção brasileira. De acordo com o site UOL, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, fez o convite ao atual comandante do São Paulo, que aceitou.

A reportagem ainda confirmou que o São Paulo já está ciente da decisão e agora trabalha para encontrar um substituto para 2024. O time se reapresentou ontem, em meio à incerteza da permanência de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil no ano passado.

Dorival Júnior já era especulado como o principal nome para assumir o comando da seleção brasileira após a demissão de Fernando Diniz, na última sexta-feira.

Agora, o técnico vai acertar os últimos detalhes de sua rescisão com o clube paulista para iniciar o trabalho visando a Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que ele seja oficializado no cargo nos próximos dias.