Tati Weston-Webb vence número um do mundo no surfe e vai às quartas; veja como foi

A surfista americana Caitlin Simmers até tentou, mas mesmo com o título de melhor do mundo, não conseguiu vencer Tatiana Weston-Webb. Nesta quinta-feira, 1º, disputando uma vaga nas quartas de final do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, a brasileira atropelou a norte-americana com nota de 12.34 (6.17 + 6.17).

O mar de Teahupo'o, conhecido como "quebrador de crânios", hoje estava mais calmo do que o esperado. A competição teve poucas ondas aproveitáveis, mas Tati conseguiu cravar boas notas mesmo assim. Logo na abertura, a brasileira fez ótimos cortes e conquistou um 6.17. Um pouco mais tarde na bateria, ainda com a preferência, a atleta cravou mais uma nota de 6.17 dentro de um tubo — raro para esta quinta-feira, 1º.

No fim, Simmers acabou com poucas chances de se garantir na competição. A americana terminou a bateria com 1.93 (1.50 + 0.43), ao passo que Weston-Webb fechou a prova com 12.34 (6.17 + 6.17). Tatiana está classificada para as quartas de final. Seu próximo compromisso será contra a espanhola Nadia Erostarbe.

Duelo de brasileiras

Além de Tati, outras duas surfistas brasileiras entraram no mar do Tahiti nesta quinta-feira, 1º. Tainá Hinckel e Luana Silva também disputaram uma vaga nas quartas de final.

A vitória ficou com Silva, que conquistou nota final de 6.77 (3.50 + 3.27). Tainá ficou logo atrás, com uma diferença de 0.07. Ela fechou a bateria com 5.93 (3.00 + 2.93) e está de fora dos Jogos Olímpicos de Paris.

