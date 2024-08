Gabriel Medina avança no surfe e garante vaga na semifinal das Olimpíadas de Paris; veja a bateria

Competindo contra o brasileiro João Chianca nas quartas de final, Gabriel Medina avançou nas quartas de final do surfe nesta quinta-feira, 1º. O craque do esporte fez pontuação final de 14.77 (8.10 e 6.67) na terceira bateria, no mar de Teahupo'o, no Tahiti.

Forte candidato à medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, Medina fez hoje a melhor pontuação do dia com um excelente tubo, de 8.10. Essa não é ainda a maior nota do brasileiro nos Jogos Olímpicos, posto que nas quartas de final, contra o adversário Kanoa Igarashi, o atleta conquistou um 9.90.

Veja como foi a bateria de Gabriel Medina

Gabriel Medina abriu a bateria já com nota alta, de 6.67. As pontuações de hoje foram mais modestas, em especial pelo agito do mar, que fez ondas pequenas e muito espumadas. Depois da primeira nota, as demais foram baixas, na casa dos 1.00 ou 0.50. Chianca fez uma competição à altura, mas não suficiente para bater o adversário (e amigo). Essa foi a quarta vez que os atletas se enfrentaram em mundiais, nas quais Medina sempre levou a vitória.

Tricampeão mundial, Gabriel Medina avança agora para as semifinais do surfe. Seu próximo compromisso será no sábado, 3, contra o vencedor entre os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.