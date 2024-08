Brasil nas Olimpíadas 2024: veja programação de hoje, sexta-feira, 2 de agosto

As Olimpíadas de Paris 2024 continuam a todo vapor, e hoje atletas brasileiros competem em diversas modalidades. O destaque vai para as provas de atletismo, com múltiplas participações de Fernando Bolelotti, e a final do ciclismo BMX, além dos confrontos no vôlei e boxe.

Veja como assistir ao Brasil nas Olimpíadas 2024:

Brasileiros que competem nas Olimpíadas hoje, sexta-feira, 2 de agosto

Atletismo:

05:05 - Masculino - 100m rasos (1ª Prova) - Fernando Bolelotti

05:15 - Feminino - Classificatórias - Salto em Altura - Valdileia Martins

05:55 - Masculino - Decatlo - Salto em Distância (2ª Prova) - Fernando Bolelotti

07:15 - Masculino - Decatlo - Arremesso de Peso (3ª Prova) - Fernando Bolelotti

13:00 - Masculino - Decatlo - Salto em Altura (4ª Prova) - Fernando Bolelotti

13:15 - Feminino - Classificatórias - Salto Triplo - Gabriele Santos

13:55 - Feminino - Classificatórias - Lançamento de Disco - Izabela da Silva e Andressa de Morais

14:45 - Feminino - Primeira Rodada - 800m Rasos - Flávia de Lima

15:10 - Masculino - Classificatórias - Arremesso de Peso - Welington Morais

15:50 - Masculino - Decatlo - 400m Rasos (5ª Prova) - Fernando Bolelotti

Basquete:

06:00 - Masculino - Japão vs. Brasil - Primeira Fase

Boxe:

11:18 - Feminino - Peso Pena - Oitavas de Final - Alyssa Mendoza vs. Jucielen Romeu

16:36 - Masculino - Peso Meio-Pesado - Quartas de Final - Oleksandr Khyzhniak vs. Wanderley Pereira

Canoagem Slalom:

10:30 - Feminino - Ranqueamento - Ana Sátila

11:40 - Masculino - Ranqueamento - Pepê Gonçalves

Ginástica de Trampolim:

07:00 - Feminino - Classificatórias - Individual - Camilla Gomes

13:00 - Masculino - Classificatórias - Individual - Rayan Dutra

Judô:

05:10 - Masculino - Acima de 100kg - Primeira Rodada - Rafael Silva (Baby) vs. Ushangi Kokauri

07:20 - Feminino - Acima de 78kg - Oitavas de Final - Beatriz Souza

Natação:

06:00 - Masculino - Classificatórias - 100m Borboleta - Kayky Mota

06:57 - Misto - Classificatórias - 200m Medley - Brasil

Tênis de Mesa:

09:30 - Masculino - Semifinal - Simples - Truls Moregardh vs. Hugo Calderano

Tiro com Arco:

05:46 - Misto - Oitavas de Final - México vs. Brasil

Vela:

07:05 - Feminino - 2, 3ª e 4ª Regatas - 49er - Gabriella Kidd

07:05 - Misto - 1ª e 2ª Regatas - 470 - Brasil

07:20 - Masculino - 3ª e 4ª Regatas - 49er - Bruno Fontes

Vôlei:

06:00 - Masculino - Brasil vs. Egito - Primeira Fase

Vôlei de Praia:

12:00 - Feminino - Carol/Bárbara vs. Stam/Schoon - Duplas - Primeira Fase

16:00 - Masculino - Perusic/Schweiner vs. Evandro/Arthur Lanci - Duplas - Primeira Fase

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

