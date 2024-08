Tati vence e está na semifinal do surfe; Luana é eliminada dos Jogos Olímpicos

Tatiana Weston-Webb, uma das principais representantes do surfe brasileiro nas Olimpíadas de 2024, segue avançando no torneio de surfe em Teahupo'o, no Taiti. Nesta quinta-feira, 1, Tatiana conquistou mais uma vitória importante ao derrotar a espanhola Nadia Erostarbe nas quartas de final, assegurando sua vaga nas semifinais, que estão previstas para acontecer no próximo sábado, às 14h (horário de Brasília).

A bateria entre Tatiana e Nadia foi marcada pela escassez de ondas, o que dificultou o desenvolvimento de uma estratégia clara para ambas as atletas. No entanto, Tatiana conseguiu capitalizar nas poucas oportunidades que surgiram, obtendo as melhores notas e um somatório final de 8.10, enquanto sua adversária acumulou apenas 6.34. A vitória garantiu a passagem da brasileira para a próxima fase da competição, onde enfrentará a costarriquenha Brisa Hennessy.

Luana Silva é eliminada nas quartas de final

Ao contrário de Tatiana, a brasileira Luana Silva não teve a mesma sorte nas quartas de final. Em uma bateria marcada por ondas difíceis e poucas oportunidades, Luana foi superada por Brisa Hennessy, que avançou para as semifinais com um somatório de 6.37 contra 4.80 de Luana.

A bateria começou lenta, com ambas as competidoras lutando para encontrar boas ondas. Brisa Hennessy conseguiu a primeira nota relevante da disputa, o que a colocou em vantagem. Luana, por sua vez, tentou manter a calma e esperar uma boa oportunidade para virar o jogo, mas a onda decisiva nunca veio.

Nos minutos finais, Luana arriscou uma manobra que poderia ter virado o placar, mas conseguiu apenas 2.90 pontos, insuficientes para ultrapassar a costarriquenha. Com a derrota, Luana encerra sua participação nas Olimpíadas de 2024, enquanto Brisa Hennessy se prepara para o duelo com Tatiana Weston-Webb nas semifinais.

Tatiana Weston-Webb segue como a grande esperança do Brasil no surfe olímpico, e sua próxima bateria será decisiva para as chances de medalha do país na modalidade. As semifinais prometem ser disputas intensas, com as melhores surfistas do mundo competindo nas desafiadoras ondas de Teahupo'o.

Semifinais definidas

Com a vitória sobre Nadia Erostarbe, Tatiana se prepara para o confronto contra Brisa Hennessy nas semifinais. A outra semifinal será disputada entre a norte-americana Caroline Marks e a francesa Johanne Defay, completando o quadro das quatro melhores atletas do torneio.

Tatiana, que já havia superado a número 1 do mundo, Caitlin Simmers, na fase anterior, continua firme na busca pela medalha olímpica. Sua performance consistente e estratégica nas ondas de Teahupo'o demonstra sua preparação e foco para alcançar o topo do pódio.