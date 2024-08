Beatriz Souza tem vitória em 41 segundos e está nas semifinais do judô

Beatriz Souza, uma das principais esperanças do judô brasileiro, brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris ao conseguir uma vitória impressionante em apenas 41 segundos, na categoria acima de 78kg. A brasileira derrotou a nicaraguense Izayana Marenco nas oitavas de final, aplicando um ippon no primeiro minuto de combate. Logo em seguida, Beatriz enfrentou a sul-coreana Kim Hayun, número 4 do ranking mundial, e garantiu sua vaga nas semifinais em um confronto intenso, decidido no golden score e com o auxílio da arbitragem de vídeo.

Beatriz Souza volta ao tatame ainda nesta sexta-feira, 2, às 11h (horário de Brasília), para enfrentar a francesa Romani Dicko, em uma disputa que promete ser acirrada. Dicko, competindo em casa, será uma adversária difícil, mas Beatriz chega confiante após suas vitórias convincentes.

Beatriz Souza, atualmente ocupando a quinta posição no ranking mundial, entrou direto nas oitavas de final como cabeça de chave, o que demonstra sua posição de destaque no cenário internacional do judô. Na sua primeira luta, Beatriz não deu chances à adversária Izayana Marenco, encerrando o combate rapidamente com um golpe certeiro que levou a nicaraguense ao solo e garantiu a vitória por ippon.

No entanto, o desafio maior veio nas quartas de final, quando Beatriz enfrentou a sul-coreana Kim Hayun, uma oponente de alto nível e medalhista de bronze no Mundial de 2024. O combate foi equilibrado e tenso, culminando em uma decisão no golden score. Em um primeiro momento, a arbitragem chegou a apontar ippon para a sul-coreana, o que encerraria a luta em favor de Kim. No entanto, após uma revisão detalhada com o uso do VAR, a decisão foi revertida, e Beatriz recebeu um waza-ari, garantindo assim sua passagem para as semifinais.

Próximos desafios

Além da competição individual, Beatriz estará em ação na disputa por equipes mistas, que começa neste sábado, 3. O Brasil enfrentará o Cazaquistão nas oitavas de final, com a luta prevista para ocorrer por volta das 5h (horário de Brasília). Beatriz, com sua experiência e desempenho recente, será uma peça-chave na equipe brasileira, que busca avançar nas etapas da competição.

Beatriz Souza já possui um currículo respeitável, com uma medalha de prata no Mundial de Judô de 2022 e um bronze no ano seguinte. Agora, ela está a um passo de conquistar sua primeira medalha olímpica, um feito que seria um marco importante em sua carreira e para o judô brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris.

Com sua técnica apurada e uma determinação evidente, Beatriz Souza segue firme na busca por uma medalha, tanto na competição individual quanto na disputa por equipes, representando o Brasil com força e garra nos tatames de Paris.