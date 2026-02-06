Super Bowl 2026: onde assistir à grande final do campeonato de graça

O Super Bowl é a grande final do campeonato da National Football League (NFL), a liga profissional de futebol americano mais importante dos Estados Unidos. Ele acontece todos os anos, em fevereiro, e reúne os dois melhores times da temporada para decidir o campeão em um único jogo.

A edição de 2026, chamada Super Bowl LX, será disputada no domingo, 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

Horário no Brasil

O jogo terá início às 20h30 no horário de Brasília. Esse é o horário oficial da partida e se refere ao kickoff, ou seja, quando a bola começa a ser jogada.

O show do intervalo, com performance principal de Bad Bunny, costuma ocorrer no meio da partida e deve ser exibido pouco depois das 22h15.

Onde assistir no Brasil?

A transmissão será feita pela ESPN, do SporTV, do Disney+ e da NFL League Pass, na DAZN. De forma gratuita, o jogo será exibido também na GeTV, no Youtube.

A TV Globo irá transmitir somente o show de intervalo do astro, na madrugada de segunda-feira, após o BBB 26.