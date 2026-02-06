Esporte

Super Bowl 2026: onde assistir à grande final do campeonato de graça

Maior evento do futebol americano do mundo será disputado no domingo

Super Bowl: Domingo é dia de Super Bowl, a grande final do futebol americano (Matthew Stockman / Equipe/Getty Images)

Super Bowl: Domingo é dia de Super Bowl, a grande final do futebol americano (Matthew Stockman / Equipe/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18h07.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Super Bowl é a grande final do campeonato da National Football League (NFL), a liga profissional de futebol americano mais importante dos Estados Unidos. Ele acontece todos os anos, em fevereiro, e reúne os dois melhores times da temporada para decidir o campeão em um único jogo.

A edição de 2026, chamada Super Bowl LX, será disputada no domingo, 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por NFL (@nfl)

Horário no Brasil

O jogo terá início às 20h30 no horário de Brasília. Esse é o horário oficial da partida e se refere ao kickoff, ou seja, quando a bola começa a ser jogada.

O show do intervalo, com performance principal de Bad Bunny, costuma ocorrer no meio da partida e deve ser exibido pouco depois das 22h15.

Onde assistir no Brasil?

A transmissão será feita pela ESPN, do SporTV, do Disney+ e da NFL League Pass, na DAZN. De forma gratuita, o jogo será exibido também na GeTV, no Youtube

A TV Globo irá transmitir somente o show de intervalo do astro, na madrugada de segunda-feira, após o BBB 26.

Acompanhe tudo sobre:EsportesSuper BowlFutebol americano

Mais de Esporte

Celta x Osasuna hoje: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Leeds x Nottingham Forest: onde assistir e horário pela Premier League

Olimpíadas de Inverno: Por que ter dentes quebrados é uma 'honra' no hóquei?

Hellas Verona x Pisa: horário e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Breno cogita 'sacrificar' Ana Paula Renault para mexer no jogo

Mundo

México diz que vai enviar ajuda humanitária a Cuba até terça-feira

Future of Money

Governo dos EUA tem prejuízo de US$ 5 bilhões com queda do bitcoin

Mercados

Dólar cai para R$5,22 e acumula baixa de 0,53% na semana