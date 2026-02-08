Modelo de cueca, fenômeno global e vencedor do Grammy: a ascensão de Bad Bunny

Em menos de 10 anos, ele viu a carreira ir de estudante e empacotador de supermercado para o homem mais ouvido do mundo no streaming, vencedor de 3 Grammys com um álbum inteiramente em espanhol.

Bad Bunny — nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio — se transformou em um dos artistas mais influentes da música contemporânea, com impacto cultural e comercial que vai muito além dos palcos.

Porto-riquenho, cantor, compositor, ator e ícone de moda, ele é o próximo nome a se apresentar no intervalo do Super Bowl neste domingo, 8, um dos eventos mais assistidos do mundo. O evento espera atingir mais de 133,5 milhões de espectadores, audiência conquistada por Kendrick Lamar em 2025.

À frente de Taylor Swift como o artista mais ouvido do Spotify em 2025, o latino se sagrou como o principal vencedor da 68ª edição do Grammy. Na noite do último domingo, saiu da premiação com duas estatuetas, incluindo a de Álbum do Ano — a mais prestigiada do evento.

Debí Tirar Más Fotos, foi o primeiro álbum completamente em espanhol a receber esse prêmio em mais de seis décadas da cerimônia.

De Porto-Rico ao posto de mais ouvido do mundo

O artista começou a trajetória na música compartilhando faixas no SoundCloud. Na época, estudava comunicação audiovisual em Porto Rico e trabalhava como empacotador de supermercado. A música que produzia mesclava trap latino, reggaeton e hip-hop.

O porto-riquenho chegou a atrair atenção com o single “Soy Peor” em 2016, mas a primeira grande oportunidade veio quando o produtor Luian o contratou para a gravadora Hear This Music. Em 2018, ele lançou o álbum de estreia X 100PRE, que já demonstrou a versatilidade e visão musical do cantor e abriu portas para colaborações com artistas de gêneros distintos.

Depois do sucesso do primeiro álbum, Bad Bunny continuou a subir. El Último Tour del Mundo tornou-se o primeiro disco totalmente em espanhol a chegar ao topo da Billboard 200, um marco histórico para a música latina. Em 2022, a música “Un Verano Sin Ti” permaneceu por 13 semanas no topo do ranking e se tornou um dos álbuns mais reproduzidos do Spotify.

A consolidação do sucesso veio em 2025, com Debí Tirar Más Fotos, álbum que combinou ritmos tradicionais porto-riquenhos, reggaeton e letras introspectivas — e que o levou a um novo patamar de reconhecimento global.

Bad Bunny foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify em 2020, 2021, 2022 e 2025. Neste último ano, ele teve mais de 19,8 bilhões de streams, e superou artistas como Taylor Swift e The Weeknd.

Campanha com Calvin Klein e presença na TV

Música à parte, Bad Bunny também foi responsável por campanhas virais no mundo da moda. Em 2025, ele estrelou como modelo da Calvin Klein Spring 2025 e marcou um feito histórico de engajamento nas redes sociais.

As fotos e vídeos da campanha foram gravados em Porto Rico e destacaram o estilo ousado e personalidade única do artista.

La campaña de Bad Bunny ahora es el video MÁS VISTO en el Instagram de Calvin Klein con más de 30.5 MILLONES de views sobrepasando a la campaña de Jungkook. 🤯 pic.twitter.com/wwva4VzqcX — Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) March 25, 2025

Não bastasse o efeito na música, Bad Bunny também marcou presença como ator em produções cinematográficas e televisivas. A carreira nas telas inclui filmes como Bullet Train (2022) e Happy Gilmore 2 (2025), além de participações em séries de sucesso, como Narcos na Netflix.

O "efeito Bad Bunny" na economia de Porto Rico

O sucesso do cantor foi tão incisivo na cultura mundial que, entre julho e setembro de 2025, chegou a mexer os ponteiros econômicos de Porto-Rico. Quando se apresentou no país, com shows da turnê “No Me Quiero Ir de Aquí”, o artista provocou alta imediata na demanda por passagens aéreas, hotéis e serviços turísticos, com ocupação recorde e aumento expressivo no consumo local.

Um estudo do Departamento de Economia da Universidade de Porto-Rico Río Piedras apontou que a residência gerou entre US$ 176 milhões e US$ 733 milhões para a economia porto-riquenha, considerando gastos turísticos, impostos, salários e impacto indireto em pequenas e médias empresas. Restaurantes, bares, comércio e serviços culturais foram diretamente beneficiados, o que consolidou o chamado “efeito Bad Bunny”.

Foram, ao todo, 30 apresentações em San Juan, que atraíram fãs de diversos países.

Halftime show do Super Bowl

Bad Bunny é a atração principal do Apple Music Super Bowl LX Halftime Show hoje, 8 de fevereiro. O artista porto-riquenho faz história como o primeiro artista solo a comandar um show do intervalo inteiramente em espanhol.

É possível assistir à transmissão pelos canais ESPN e SporTV 2 e pelos streamings DAZN e Disney+, com pré-jogo a partir das 19h30. O GE tv (Youtube) também acompanha o evento ao vivo, com cobertura desde as 18h30.