Jogo da NFL no Brasil supera expectativas e movimenta quase R$ 340 milhões

Em parceria com a SPTuris, a National Football League (NFL) anunciou que sua partida no Brasil gerou quase 340 milhões de reais, cerca de 62 milhões de dólares, dois milhões a mais do que a previsão inicial, que foi baseada no movimento de outros jogos internacionais da liga, em Londres e Munique.

O duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em setembro, na Arena Corinthians, gerou mais dinheiro do que partidas internacionais bem estabelecidas, como a Cidade do México, que movimentou R$ 246 milhões anualmente entre 2016 e 2022, quando sediou jogos de futebol americano .

“Além do sucesso na venda de ingressos (que esgotou), o jogo de São Paulo atraiu um grande número de turistas nacionais e estrangeiros”, disse Gustavo Pires, presidente da SPTuris, em nota.

Para atender melhor a sua segunda maior base internacional de fãs, a NFL ampliou a Arena Corinthians com arquibancadas provisórias, e todos os assentos foram ocupados. Cerca de 47 mil torcedores compareceram, registrando o maior público da história do estádio em um evento fora da Copa do Mundo.

Além da partida, o NFL Experience reuniu mais de 25 mil fãs ao longo de três dias, no Parque Villa-Lobos. Ao todo, foram gerados 12.518 empregos temporários.

NFL é o segundo evento que mais movimentou dinheiro em São Paulo

Comparada a outros grandes eventos em São Paulo, a NFL ficou atrás apenas da Fórmula 1, que movimentou 1,2 bilhão de reais. Nem The Town (218 milhões de reais), nem o Carnaval (201 milhões de reais), nem o Réveillon (140 milhões de reais) alcançaram o impacto econômico gerado pelo futebol americano.

“A estreia no Brasil, um mercado estratégico para a expansão internacional da liga, foi extremamente bem-sucedida. Trabalhamos juntos para entregar um evento histórico, criando uma experiência fantástica para os fãs, para a cidade de São Paulo e para o país”, afirma Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil.