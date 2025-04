São Paulo volta a receber um torneio WTA de tênis feminino

São Paulo vai receber, pela primeira vez em 25 anos, um torneio WTA de tênis feminino. O evento, denominado SP Open, será realizado no Parque Villa-Lobos entre os dias 6 e 14 de setembro de 2025, e marcará o retorno da capital paulista ao calendário oficial da WTA. O torneio será jogado em quadra rápida e contará com 32 tenistas na chave principal, 24 no qualifying e 16 duplas. Este é o primeiro torneio de elite do circuito feminino que a cidade recebe desde 2000.

A IMM, promotora do evento, confirmou a realização do SP Open nesta quarta-feira, 30, destacando a importância do torneio para o tênis feminino no Brasil e para São Paulo, uma cidade com forte tradição no esporte. O evento será uma oportunidade para fãs do esporte assistirem grandes competições de tênis feminino, além de ser um ponto de destaque para o calendário esportivo da cidade. O qualifying acontecerá nos dias 6 e 7 de setembro, com a chave principal se estendendo de 8 a 14 de setembro.

O SP Open será o primeiro WTA da categoria de elite realizado no Brasil desde 2016, quando o Brasil teve a última edição do torneio feminino de maior prestígio. Com 32 vagas para a chave principal, o torneio atrairá as principais jogadoras do mundo, reforçando o interesse pelo esporte na cidade e no país. Este evento também trará à tona a paixão dos paulistanos pelo tênis, o que contribui para a popularização do esporte.

A realização do SP Open é vista como uma grande conquista para São Paulo, que tem se empenhado em conquistar eventos internacionais que fortaleçam a economia local e promovam o esporte. Alan Adler, CEO da IMM, expressou entusiasmo com o projeto, ressaltando que o evento será um marco na promoção do esporte feminino de alto nível em São Paulo.

Ele enfatizou o desejo da IMM em trazer grandes jogadoras para o Brasil e a ambição de consolidar o SP Open como um dos principais eventos esportivos da América do Sul. O evento promete ser um grande atrativo para os fãs de tênis e para o público em geral, que poderá desfrutar de entretenimento e lazer de qualidade. Mais detalhes sobre a competição serão divulgados em breve.