Sorteio da Libertadores e Sul-Americana acontece nesta segunda-feira; veja horário e onde assistir

Nesta segunda-feira, 2, ocorrem os aguardados sorteios das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana.

Às 12h (horário de Brasília), terá início o sorteio oficial, quando as equipes conhecerão seus adversários nos confrontos eliminatórios.

Na Libertadores, as equipes classificadas foram divididas em dois potes: o pote 1 com os líderes de grupo, e o pote 2 com os segundos colocados. Nas oitavas de final, os times do pote 1 enfrentarão os do pote 2, com os melhores colocados decidindo em casa, sem restrições quanto a enfrentar equipes do mesmo grupo.

Na Sul-Americana, os times do pote 1 saberão seus adversários após os playoffs, onde os segundos colocados de cada grupo enfrentarão os terceiros da Libertadores.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores e da Sul-Americana?

O sorteio das oitavas da Libertadores e da Sul-Americana acontece nesta segunda-feira, 2 de junho, às 12h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Confira os potes do sorteio da Libertadores

Pote 1

Estudiantes (ARG)

River Plate (ARG)

LDU (EQU)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Internacional (BRA)

Palmeiras (BRA)

Vélez Sarsfield (ARG)

Pote 2

Botafogo (BRA)

Universitario (PER)

Flamengo (BRA)

Libertad (PAR)

Fortaleza (BRA)

Atlético Nacional (COL)

Cerro Porteño (PAR)

Peñarol (URU)

Confira os potes do sorteio da Sul-Americana

Pote 1

Mushuc Runa (EQU)

Huracán (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Fluminense (BRA)

Independiente (ARG)

Godoy Cruz (ARG)

Lanús (ARG)

Cienciano (PER)

Pote 2