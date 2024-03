Copa Sul-Americana 2024: veja como ficaram os grupos e datas

Nesta segunda-feira, 18, foram definidos os grupos da Copa Sul-Americana 2024, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Ao todo, 32 times irão disputar o prêmio com final prevista para novembro.

Este ano, Corinthians, Internacional, RB Bragantino, Fortaleza, Cuiabá, Cruzeiro e Athletico PR são os representantes brasileiros. Equipes tradicionais como Boca Juniors e Nacional da Argentina também figuram na competição.

A fase de grupos começa no dia 3 de abril e termina no dia 29 de maio. As oitavas de final da competiçõão terão início em agosto.

Grupos da Sul-Americana 2024

Grupo A

Defensia Y Justicia (ARG)

Independiente Medelín (COL)

Universidad Cesar Vallejo (Peru)

Always Read (BOL)

Grupo B

Cruzeiro

Union La Calera (CHI)

Univ. Católica (EQU)

Alianza FC

Grupo C

Internacional

Delfín (EQU)

Belgrano (ARG)

Real Tomayapo (BOL)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Fortaleza

Nacional Potosí (BOL)

Sportivo Trinidense (PAR)

Grupo E

Athletico PR

Danúbio (URG)

Sportivo Ameliano (PAR)

Rayo Zuliano (VEN)

Grupo F

Corinthians

Argentino Juniors (ARG)

Racing (URG)

Nacional (PAR)

Grupo G

Lanús (ARG)

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá

Deportivo Garsilaso (PER)

Grupo H

Racing (ARG)

Coquimbo Unido (CHI)

Sportivo Luqueño (PAR)

RB Bragantino

Quando começa a Sul-Americana 2024?

A fase de grupos da Libertadores começa no dia 3 de abril.

Datas da fase de grupos da Sul-Americana 2024