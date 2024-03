Quando o Corinthians estreia na Sul-Americana? Veja datas e horários dos jogos da primeira fase

A Conmebol anunciou nesta semana as datas, horários e locais dos jogos do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão integra o grupo F da competição, ao lado de Argentinos Jrs, Racing-URU e Nacional-PAR.

Na Sul-Americana, o primeiro colocado do grupo avança diretamente para as oitavas de final do torneio. Enquanto isso, o segundo colocado da chave passará por uma fase de playoffs, que incluirá os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Essa etapa determinará os demais classificados para as oitavas de final da competição.

Quando será a estreia do Corinthians?

O Corinthians fará sua estreia no dia 2 de abril, em partida contra o Racing no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h30 (horário de Brasília). Em seguida, os comandados de António Oliveira receberão o Nacional no dia 9, na Neo Química Arena, às 19 horas (horário de Brasília).

Na terceira rodada, o Corinthians viajará até Buenos Aires em 23 de abril, para enfrentar o Argentinos Jrs no estádio Diego Armando Maradona, às 21h30 (horário de Brasília). Posteriormente, em 7 de maio, o Coringão enfrentará o Nacional no estádio Defensores Del Chaco, às 19 horas (horário de Brasília).

As duas últimas rodadas do Timão serão realizadas em Itaquera, junto à Fiel Torcida. Na penúltima partida, o Corinthians receberá o Argentinos Jrs em 14 de maio, às 21h30 (horário de Brasília). Já no último jogo da fase de grupos, enfrentará o Racing em 28 de maio, às 19 horas (horário de Brasília).

O Alvinegro está em busca do seu primeiro título da Copa Sul-Americana. Até o momento, a equipe chegou à semifinal do torneio em 2019 e 2023.

Veja a tabela dos jogos do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana

(Data) - (Adversário) - (Local) - (Horário - Horário de Brasília)

2 de abril: Corinthians x Racing, no Estádio Centenário (Montevidéu), às 21h30

9 de abril - Corinthians x Nacional, no Neo Química Arena, às 19h00

23 de abril - Corinthians x Argentinos Jrs, no Estádio Diego Armando Maradona, às 21h30

7 de maio - Corinthians x Nacional, no Estádio Defensores Del Chaco, às 19h00

14 de maio - Corinthians x Argentinos Jrs, no Neo Química Arena, às 21h30

28 de maio - Corinthians x Racing, no Neo Química Arena, às 19h00