Esporte

Filipe Luís fica perto do Monaco após acordo com clube francês, diz imprensa

Treinador brasileiro deve assinar até 2028 e terá primeira passagem no futebol europeu após saída do Flamengo

Filipe Luís: treinador está sem clube desde março, quando deixou o Flamengo (Rodrigo Valle/Getty Images)

Filipe Luís: treinador está sem clube desde março, quando deixou o Flamengo (Rodrigo Valle/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de maio de 2026 às 12h34.

Filipe Luís deve ser o novo técnico do Monaco, da França. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano e o jornal francês L'Equipe, o técnico chegou a um acordo com o time nesta quinta-feira, 28.

O contrato do brasileiro deve ser até 2028.

Segundo as informações, a negociação entre o treinador e o novo clube foi conduzida por Thiago Scuro, diretor esportivo brasileiro na equipe francesa.

O ex-técnico do Flamengo substituirá Sébastien Pocognoli, que treinou o clube e deixou o comando após o fim do Campeonato Francês, em que o Monaco ficou na sétima posição.

Monaco supera concorrência de adversários

Filipe Luís, desde que deixou o Flamengo em março, estava na mira de diversos clubes. Além dos franceses, os alemães do Bayer Leverkusen também miravam o treinador, para substituir Kasper Hjulmand.

O brasileiro também foi cogitado no Chelsea, antes da contratação de Xabi Alonso.

Após assinar com o Monaco, Filipe Luís terá seu primeiro contato como técnico no futebol europeu. Como jogador, o ex-lateral fez história pelo Atlético de Madrid.

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