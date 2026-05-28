Filipe Luís fica perto do Monaco após acordo com clube francês, diz imprensa

Após a aposentadoria, o jogador iniciou sua carreira treinando o Flamengo, nas categorias de base. Depois, foi promovido ao elenco principal, conquistando a Copa Libertadores de 2025 e o Brasileirão.
Filipe Luís: treinador está sem clube desde março, quando deixou o Flamengo (Rodrigo Valle/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 28 de maio de 2026 às 12h34.
Filipe Luís deve ser o novo técnico do Monaco, da França. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano e o jornal francês L'Equipe, o técnico chegou a um acordo com o time nesta quinta-feira, 28.
O contrato do brasileiro deve ser até 2028.
Segundo as informações, a negociação entre o treinador e o novo clube foi conduzida por Thiago Scuro, diretor esportivo brasileiro na equipe francesa.
O ex-técnico do Flamengo substituirá Sébastien Pocognoli, que treinou o clube e deixou o comando após o fim do Campeonato Francês, em que o Monaco ficou na sétima posição.
Filipe Luís, desde que deixou o Flamengo em março, estava na mira de diversos clubes. Além dos franceses, os alemães do Bayer Leverkusen também miravam o treinador, para substituir Kasper Hjulmand.
O brasileiro também foi cogitado no Chelsea, antes da contratação de Xabi Alonso.
Após assinar com o Monaco, Filipe Luís terá seu primeiro contato como técnico no futebol europeu. Como jogador, o ex-lateral fez história pelo Atlético de Madrid.