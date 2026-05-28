Filipe Luís fica perto do Monaco após acordo com clube francês, diz imprensa

Filipe Luís deve ser o novo técnico do Monaco, da França. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano e o jornal francês L'Equipe, o técnico chegou a um acordo com o time nesta quinta-feira, 28. O contrato do brasileiro deve ser até 2028.

Segundo as informações, a negociação entre o treinador e o novo clube foi conduzida por Thiago Scuro, diretor esportivo brasileiro na equipe francesa.

O ex-técnico do Flamengo substituirá Sébastien Pocognoli, que treinou o clube e deixou o comando após o fim do Campeonato Francês, em que o Monaco ficou na sétima posição.