Com R$ 40 milhões em prêmios, Copa Sul-Americana começa com expectativa alta entre brasileiros

A Copa Sul-Americana 2024 começa nesta terça-feira, 5, com uma premiação milionária. O campeão neste ano vai receber um valor superior aos R$ 40 milhões caso participe de toda a disputa. Somente a final deve representar cifras na casa dos R$ 25 milhões.

Na temporada passada, estima-se que a Conmebol tenha distribuído mais de R$ 409 milhões somando todos os clubes e todas as fases da competição. A campeã LDU, do Equador, recebeu R$ 40 milhões durante todas as fases da competição. Pelo vice-campeonato, o Fortaleza faturou R$ 10 milhões.

"É uma competição que cada vez mais tem crescido de nível, e nesta edição vamos ter diversos clubes que já ganharam a Copa Libertadores, como Boca Juniors, Racing, Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Olímpia. Nós entramos nesta disputa buscando avançar. Não vou falar em final aqui novamente, mas temos como meta fazer uma boa campanha e seguir sendo um clube com um nível de protagonismo dentro da disputa", afirma o CEO da SAF do Leão do Pici, Marcelo Paz.

"Vemos a Copa Sul-Americana como mais um objetivo neste ano, assim como as outras competições que disputamos. Mais do que a premiação, estamos falando de uma disputa que hoje tem um peso muito grande, e que neste ano conta com clubes enormes, muitos deles com conquistas de títulos de Copa Libertadores ao longo da história. Nossa expectativa é de fazer uma grande campanha", aponta Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional.

Nesta semana, os jogos acontecem entre hoje e quinta-feira, 7, sem os times brasileiros e argentinos, que já entram na fase de grupos, casos de Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro, e Boca Juniors, Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano e Argentinos Juniors.

E eles são os favoritos ao título da competição no mercado de apostas esportivas. De acordo com algumas das principais plataformas consultadas no país, como Esportes da Sorte, Galera.bet, Onabet, Bet7k, Odds&Scouts, Casa de Apostas e Reals, o Boca é o grande candidato a levantar o troféu, seguido por Inter, Athletico, Fortaleza e Corinthians, nesta ordem.

Serão 16 partidas, e esses 16 classificados se juntam às seis equipes brasileiras, seis argentinos e mais os quatro clubes perdedores da última fase prévia da Libertadores.

“O futebol na América do Sul tem evoluído nos últimos anos, em um processo que passa por fatores como a formação de times qualificados e clubes cada vez mais organizados financeiramente, com gestão profissional e com potencial de crescimento de receitas. Tudo isso contribui para a valorização dos torneios sul-americanos, assim como também é capaz de elevar a qualidade do jogo para os torcedores”, analisa Rogério Neves, CEO da Motbot, startup de crowdfunding esportivo que beneficia clubes, atletas olímpicos e instituições de caridade.

Para Fernando Paz, diretor comercial da Absolut Sport, agência de experiências esportivas que é parceira oficial da Conmebol, a valorização da Sul-Americana é um processo que vem sendo construído nos últimos anos.

“Hoje esta competição é almejada por todas as equipes que disputam. Neste ano, por exemplo, temos diversos times de massa que podem melhorar ainda mais a competitividade nas fases finais. Houve processos importantes adotados pela organização do torneio, que acompanhamos de perto, como aumento de premiação aos clubes e maior interação com patrocinadores para proporcionar uma experiência completa aos torcedores. Acredito que todos esses fatores contribuem para deixar o torneio ainda mais grandioso”, completa Paz.