O rack para TV tem quase 63 mil buscas mensais no Google e costuma entrar no carrinho junto com uma TV nova na Black Friday. Em 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Madesa.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de rack para TV o ChatGPT recomenda?

A Madesa aparece em 73% das respostas, com liderança isolada, e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,06). A Caemmun vem em segundo, com 66,5%, seguida por Colibri (51,7%), DJ Móveis (42,2%) e Madetec (38,8%).

O varejo tem presença forte: MadeiraMadeira (60%), Mercado Livre (50,7%), Magazine Luiza (44,2%), Casas Bahia (35%) e Amazon (34,8%) ocupam cinco das dez posições. O site da MadeiraMadeira é a fonte mais usada pela IA, com 90% de participação.

A Madesa é descrita como "boa opção econômica" e "destaque em custo-benefício", com boa variedade de racks e conjuntos com painel.

Quanto custa um rack para TV na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Colibri: R$ 240;

R$ 240; Caemmun: R$ 299;

R$ 299; Yescasa: R$ 1.899,99, em conjunto maior.

Racks simples de MDP ficam na faixa de R$ 200 a R$ 500. Painéis com rack, home suspensos e móveis de MDF com acabamento laqueado ou ripado passam de R$ 1.000.

O que medir antes de comprar um rack?

Tamanho da TV: o rack deve ser mais largo que a TV, com sobra de 10 a 20 cm de cada lado. Para TVs de 55 polegadas, procure móveis de pelo menos 1,40 m;

o rack deve ser mais largo que a TV, com sobra de 10 a 20 cm de cada lado. Para TVs de 55 polegadas, procure móveis de pelo menos 1,40 m; Painel: se for fixar a TV no painel, confira o suporte compatível com o padrão VESA e o peso máximo;

se for fixar a TV no painel, confira o suporte compatível com o padrão VESA e o peso máximo; Altura: o centro da tela deve ficar mais ou menos na altura dos olhos de quem está sentado no sofá;

o centro da tela deve ficar mais ou menos na altura dos olhos de quem está sentado no sofá; Espaço para eletrônicos: nichos com ventilação para console, soundbar e roteador, e passa-fios para esconder os cabos;

nichos com ventilação para console, soundbar e roteador, e passa-fios para esconder os cabos; Material: MDF é mais resistente que MDP, especialmente em painéis que sustentam a TV.

Para quem está trocando a TV, vale saber que, nas indicações do ChatGPT, Samsung e LG lideram em televisores e dividem com a JBL a liderança em soundbars. A EXAME mostrou como a IA virou consultora de compras nesta Black Friday. Inclua frete e montagem na conta, e confira as regras de troca e devolução.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de rack para TV na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Madesa lidera as indicações do ChatGPT, com 73%.

Qual o tamanho de rack para TV de 55 polegadas? Pelo menos 1,40 m de largura.