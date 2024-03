Sorteio da Libertadores 2024: onde assistir ao vivo, horários e regras

Nesta segunda-feira, 18, serão definidos os grupos da Libertadores 2024, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.O sorteio será a partir das 20h, com transmissão da ESPN, Star+ e Paramount+.

Ao todo, 32 times irão disputar o prêmio de melhor do continente sul-americano. As equipes foram separadas em quatro potes, onde no primeiro serão os cabeças de chave, com o Fluminense encabeçando o grupo A.

Onde assistir o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2024?

O sorteio será a partir das 20h, com transmissão da ESPN, Star+ e Paramount+[grifar]

Os potes da Libertadores

Pote 1

Fluminense (Grupo A), Palmeiras, River Plate-ARG, Flamengo, Grêmio, Peñarol-URU, São Paulo, LDU-EQU

Pote 2

Atlético-MG, Independiente Del Valle-EQU, Libertad-PAR, Cerro Porteño-PAR, Estudiantes-ARG, Barcelona-EQU, Bolívar-BOL, Junior Barranquilla-COL

Pote 3

San Lorenzo-ARG, The Strongest-BOL, Universitario-PER, Deportivo Táchira-VEN, Rosario Central-ARG, Alianza Lima-PER, Millonarios-COL, Talleres-ARG

Pote 4

Caracas-VEN, Huachipato-CHI, Cobresal-CHI, Liverpool-URU, Palestino-CHI, Botafogo, Colo Colo-CHL, Nacional-URU ou Always Ready-BOL

Como funciona o sorteio?

O Fluminense, que é o atual campeão, encabeça o Grupo A. O sorteio começa pelo Pote 1 com os cabeças de chave do grupo, e posteriomente os outros potes.

Quando começa a fase de grupos da Libertadores?

[grifar]A fase de grupos da Libertadores começa no dia 3 de abril.