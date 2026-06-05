Esporte

Haiti x Peru: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta sexta-feira

Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 faz último teste antes da estreia no Mundial

Frantzdy Pierrot: atacante marcou um dos gols da goleada do Haiti por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia antes da Copa do Mundo de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Frantzdy Pierrot: atacante marcou um dos gols da goleada do Haiti por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia antes da Copa do Mundo de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06h02.

As seleções do Haiti e do Peru se enfrentam nesta sexta-feira, 5, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no Nu Stadium, em Miami, e marca o segundo e último compromisso da seleção haitiana antes da estreia no Mundial. A equipe chega embalada após a goleada por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia na última terça-feira.

O Haiti será um dos adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção caribenha está no Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos, e estreia no torneio no dia 13 de junho, contra os escoceses, em Boston.

Já o Peru não disputará a Copa do Mundo de 2026. A seleção terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na nona colocação e ficou fora do torneio. O amistoso faz parte do trabalho de reconstrução da equipe sob o comando do técnico Mano Menezes.

Que horas assistir a Haiti x Peru

A partida acontece às 21h, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 5.

Onde assistir a Haiti x Peru

O jogo terá transmissão pelo sportv e pelo Globoplay Premium.

 

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