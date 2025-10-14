De virada, Japão vence Brasil pela primeira vez na história

Brasil e Japão: disputa amistosa entre seleções aconteceu em Tóquio, em 14 de outubro de 2025. (Toru Hanai/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09h30.
O Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2 nesta terça-feira, 14. Essa é a primeira vez que a seleção brasileira perde para o time japonês em toda a história das disputas.
O time liderado por Carlo Ancelotti encerra a participação dos jogos amistosos desta rodada.
Na última sexta-feira, 10, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 4 a 0.
O volante Joelinton chegou a marcar o que seria o terceiro gol da seleção aos 21' do segundo tempo, que foi anulado pela arbitragem por um impedimento de Luiz Henrique no início da jogada.