Esporte

De virada, Japão vence Brasil pela primeira vez na história

Seleção brasileira chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas perdeu partida por 3x2

Brasil e Japão: disputa amistosa entre seleções aconteceu em Tóquio, em 14 de outubro de 2025. (Toru Hanai/Getty Images)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09h30.

O Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2 nesta terça-feira, 14. Essa é a primeira vez que a seleção brasileira perde para o time japonês em toda a história das disputas.

O time liderado por Carlo Ancelotti encerra a participação dos jogos amistosos desta rodada.

Na última sexta-feira, 10, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 4 a 0

⚽ Quem fez os gols do Brasil?

  • Gabriel Martinelli, 1 gol aos 25' do 1º tempo
  • Paulo Henrique, 1 gol aos 31' do 1º tempo

⚽ Quem fez os gols do Japão?

  • Minamino, 1 gol aos 6' do 2º tempo
  • Nakamura, 1 gol aos 16' do 2º tempo
  • Ueda, 1 gol aos 25' do 2º tempo

O volante Joelinton chegou a marcar o que seria o terceiro gol da seleção aos 21' do segundo tempo, que foi anulado pela arbitragem por um impedimento de Luiz Henrique no início da jogada.

