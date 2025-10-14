De virada, Japão vence Brasil pela primeira vez na história

O Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2 nesta terça-feira, 14. Essa é a primeira vez que a seleção brasileira perde para o time japonês em toda a história das disputas.

O time liderado por Carlo Ancelotti encerra a participação dos jogos amistosos desta rodada.

Na última sexta-feira, 10, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 4 a 0.

⚽ Quem fez os gols do Brasil?

Gabriel Martinelli, 1 gol aos 25' do 1º tempo

Paulo Henrique, 1 gol aos 31' do 1º tempo

⚽ Quem fez os gols do Japão?

Minamino, 1 gol aos 6' do 2º tempo

Nakamura, 1 gol aos 16' do 2º tempo

Ueda, 1 gol aos 25' do 2º tempo

O volante Joelinton chegou a marcar o que seria o terceiro gol da seleção aos 21' do segundo tempo, que foi anulado pela arbitragem por um impedimento de Luiz Henrique no início da jogada.