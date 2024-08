São Paulo x Vitória: Onde assistir e horário pelo Brasileirão

O São Paulo recebe o Vitória neste domingo, 25 de agosto, às 18h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida será transmitida ao vivo no Premiere.

O São Paulo, atualmente na 6ª posição com 38 pontos, busca se recuperar da derrota na última rodada e voltar a brigar por uma vaga direta. A equipe tricolor tem um bom retrospecto jogando em casa e conta com o apoio da torcida para conquistar mais três pontos.

O Vitória, que ocupa a 16ª posição com 22 pontos, está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento e precisa urgentemente de uma vitória para evitar a queda para o Z4. A equipe baiana vem de um empate e quer surpreender o São Paulo no Morumbi.

Que horas começa o jogo São Paulo x Vitória hoje?

O jogo entre São Paulo e Vitória começa às 18h30 deste domingo, 25 de agosto.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre São Paulo e Vitória terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.