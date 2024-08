Internacional x Cruzeiro: Onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Internacional enfrenta o Cruzeiro neste domingo, 25 de agosto, às 19h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida será transmitida ao vivo no Premiere.

O Internacional, na 13ª posição com 25 pontos, busca dar sequência à sua recuperação no campeonato. A equipe gaúcha vem de uma vitória importante e quer aproveitar o fator casa para subir na tabela e afastar qualquer risco de rebaixamento.

O Cruzeiro, 7º colocado com 37 pontos, ainda sonha com uma vaga e busca a vitória fora de casa para se manter na disputa. O time mineiro teve dois empates nas últimas rodadas e precisa reencontrar o caminho das vitórias.

Que horas começa o jogo Internacional x Cruzeiro hoje?

O jogo entre Internacional e Cruzeiro começa às 19h deste domingo, 25 de agosto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 19h, entre Internacional e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.