Esporte

São Paulo x O'Higgins: horário, onde assistir e prováveis escalações

Clube comandado por Roger Machado busca a regularidade na temporada, enquanto chilenos fazem campanha surpreendente

Tricolor Paulista venceu na estreia da Sul-Americana, mas foi derrotado no Brasileirão ((Foto de Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images))

Tricolor Paulista venceu na estreia da Sul-Americana, mas foi derrotado no Brasileirão ((Foto de Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de abril de 2026 às 05h55.

São Paulo x O'Higgins se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 19h, no Estádio do Morumbis. A partida é válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O duelo marca o confronto pela primeira posição do Grupo C. Após São Paulo e O’Higgins vencerem seus primeiros jogos na Sul-Americana, a dupla somou três pontos e fará um confronto direto pela liderança. Com maior saldo de gols, os chilenos ocupam a primeira colocação.

Como chega o São Paulo para o confronto

O São Paulo chega em um momento delicado da temporada. Bastante irregular, o time sofreu para vencer o Boston River no Uruguai, na primeira rodada da Sul-Americana, e perdeu para o Vitória por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão.

Agora, o clube reencontrará sua torcida no Morumbis e tentará o segundo triunfo no torneio continental, mas sabe que do outro lado terá um adversário com o mesmo objetivo: a liderança do grupo C.

Como chega o O'Higgins para o confronto

Já o O'Higgins faz uma temporada surpreendente. Em sétimo no Campeonato Chileno, o clube chegou a somar seis partidas sem perder. A sequência foi interrompida no último fim de semana na derrota diante do Huachipato.

Pela Sul-Americana, os chilenos venceram o Millonarios, da Colômbia, por 2 a 0. O clube entende a classificação para o mata-mata como algo histórico e, por isso, quer seguir vencendo para conseguir a vaga.

Onde assistir a São Paulo x O'Higgins

O duelo entre São Paulo x O'Higgins terá transmissão da ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória e Enzo Díaz; Danielzinho (Bobadilla), Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreirinha e André Silva (Calleri).

O'Higgins (Técnico: Lucas Bovaglio)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez e Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz e Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. 

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