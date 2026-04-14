São Paulo x O'Higgins: horário, onde assistir e prováveis escalações

Tricolor Paulista venceu na estreia da Sul-Americana, mas foi derrotado no Brasileirão ((Foto de Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images))
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Publicado em 14 de abril de 2026 às 05h55.
São Paulo x O'Higgins se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 19h, no Estádio do Morumbis. A partida é válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.
O São Paulo chega em um momento delicado da temporada. Bastante irregular, o time sofreu para vencer o Boston River no Uruguai, na primeira rodada da Sul-Americana, e perdeu para o Vitória por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão.
Agora, o clube reencontrará sua torcida no Morumbis e tentará o segundo triunfo no torneio continental, mas sabe que do outro lado terá um adversário com o mesmo objetivo: a liderança do grupo C.
Já o O'Higgins faz uma temporada surpreendente. Em sétimo no Campeonato Chileno, o clube chegou a somar seis partidas sem perder. A sequência foi interrompida no último fim de semana na derrota diante do Huachipato.
Pela Sul-Americana, os chilenos venceram o Millonarios, da Colômbia, por 2 a 0. O clube entende a classificação para o mata-mata como algo histórico e, por isso, quer seguir vencendo para conseguir a vaga.
O duelo entre São Paulo x O'Higgins terá transmissão da ESPN e Disney+.
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória e Enzo Díaz; Danielzinho (Bobadilla), Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreirinha e André Silva (Calleri).
Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez e Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz e Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo.