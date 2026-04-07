Esporte

Boston River x São Paulo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela primeira vez na história da competição; Tanto Tricolor quanto adversários chegam embalados para confronto da Sul-Americana

SÃO PAULO, BRASIL – 21 DE MARÇO: Roger Machado, técnico do São Paulo FC, observa antes da partida do Brasileirão 2026 entre São Paulo FC e Palmeiras no MorumBIS, em São Paulo, Brasil, em 21 de março de 2026. ((Foto de Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images))

SÃO PAULO, BRASIL – 21 DE MARÇO: Roger Machado, técnico do São Paulo FC, observa antes da partida do Brasileirão 2026 entre São Paulo FC e Palmeiras no MorumBIS, em São Paulo, Brasil, em 21 de março de 2026. ((Foto de Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07h37.

São Paulo x Boston River se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 21h30, no Estádio Centenário, no Uruguai, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Como chega o Boston River para o confronto

Com duas vitórias seguidas no Campeonato Uruguaio, o Boston River chega confiante para enfrentar o São Paulo na estreia da Sul-Americana.

Essa será a primeira vez que as equipes se enfrentam na competição.

Como chega o São Paulo para o confronto

Já o São Paulo goleou o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão por 4 a 1.

Arboleda, 'desaparecido' desde o último jogo contra o Cruzeiro, é baixa confirmada. O equatoriano não responde aos contatos do clube e deve ter o contrato rescindido.

Paulinho, Lucas Moura, Calleri e Ryan Francisco são baixas confirmadas, enquanto enquanto Luciano e Sabino são dúvidas. 

Onde assistir a São Paulo x Boston River

O duelo entre Boston River x São Paulo será transmitido pelo SBT e pela Paramount+. A partida está marcada para as 21h30 desta terça-feira.

Prováveis escalações

Boston River (Técnico: Ignacio Ithurralde)

Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Juan Acosta, Francisco Barrios; Agustín Amado, Fredy Martínez; Leandro Suhr, Alexander González, Gonzalo Reyna.

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio; Artur, Ferreirinha e André Silva.

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