Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 25 de novembro, às 20h (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view.

O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos distintos nesta reta final da competição. Enquanto o time mineiro tenta se recuperar da derrota na final da Copa Sul-Americana e se aproximar de uma vaga na próxima Libertadores, o Corinthians precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento.

Panorama das equipes

Atlético-MG: o Galo ocupa a sétima colocação, com 51 pontos em 35 partidas, e busca uma reação após perder a final da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, no último sábado. A equipe comandada por Eduardo Domínguez acumula oito jogos sem vencer e tenta encerrar o jejum para seguir na disputa por uma vaga na Libertadores. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Reinier, Alan Franco e Alan Minda, lesionados, além de Fred, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tomás Pérez retorna após cumprir suspensão, enquanto Maycon é dúvida.

o Galo ocupa a sétima colocação, com 51 pontos em 35 partidas, e busca uma reação após perder a final da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, no último sábado. A equipe comandada por Eduardo Domínguez acumula oito jogos sem vencer e tenta encerrar o jejum para seguir na disputa por uma vaga na Libertadores. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Reinier, Alan Franco e Alan Minda, lesionados, além de Fred, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tomás Pérez retorna após cumprir suspensão, enquanto Maycon é dúvida. Corinthians: o Timão chega à rodada na 17ª posição, com 40 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Apesar da situação na tabela, a equipe de Clarence Seedorf vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo e está há três partidas sem perder e sem sofrer gols. O resultado positivo em Belo Horizonte pode tirar o clube do Z4. O treinador terá os retornos do zagueiro André Ramalho e do volante André, além de Rodrigo Garro, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, Yuri Alberto e André Carrillo cumprem suspensão. Gabriel Paulista, Zakaria Labyad e Kayke seguem fora por problemas físicos.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Victor Hugo e Igor Gomes; Bernard e Tomás Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Victor Hugo e Igor Gomes; Bernard e Tomás Cuello. Eduardo Domínguez. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro (Vitinho); Kaio César, Memphis Depay e Matheus Bidu. Técnico: Clarence Seedorf.

Ficha técnica: