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São Paulo vira sobre o Bragantino e se mantém líder do Brasileirão

Massa Bruta sai na frente, mas Tricolor reage no segundo tempo e mantém a ponta da tabela; veja como foi o jogo

São Paulo: Artilheiro tricolor decretou a virada e assegurou a liderança do Brasileirão

São Paulo: Artilheiro tricolor decretou a virada e assegurou a liderança do Brasileirão

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 15 de março de 2026 às 22h57.

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São Paulo vence o Red Bull Bragantino em pleno Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e assegura a liderança na 6ª rodada do Brasileirão. Time sai atrás no primeiro tempo e na última etapa consegue vitória importante para manter a invencibilidade no campeonato até aqui. Veja como foi o jogo.

Como foi Bragantino x São Paulo pelo Brasileirão

O São Paulo criou a primeira boa chance da partida. Ainda no início, Lucas Moura recebeu no meio-campo, passou por três marcadores e arriscou de fora da área, obrigando Cleiton a fazer boa defesa e mandar para escanteio. Apesar do susto, foi o Bragantino quem conseguiu abrir o placar. Aos 36 minutos do primeiro tempo, em jogada de escanteio curto, Lucas Barbosa colocou a bola na área, Alan Franco afastou mal e Herrera apareceu para finalizar de primeira e vencer Rafael.

Na volta do intervalo, o São Paulo reagiu rápido. Aos 8 minutos do segundo tempo, Danielzinho cruzou, a bola atravessou a área e encontrou Sabino. O zagueiro finalizou de chapa, sem deixar a bola cair, e empatou a partida. O gol recolocou o Tricolor no jogo e mudou o cenário da etapa final.

A virada veio aos 23 minutos. Lucas Ramon recebeu pela ponta esquerda e cruzou para a área. Cleiton saiu mal do gol, deixou o gol livre e Calleri apareceu para apenas escorar de cabeça e marcar o segundo do São Paulo. Já nos acréscimos, o Bragantino ainda tentou pressionar em busca do empate, mas a melhor chance final parou em finalização de Gustavo Marques, que saiu perto do gol.

Classificação de Bragantino e São Paulo após o jogo

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 16 pontos e permaneceu na liderança mesmo com a vitória do Palmeiras na rodada. O Bragantino, com a derrota em casa, caiu duas posições e passou a ocupar o 8º lugar, com 8 pontos.

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