Esporte

Palmeiras vence Mirassol no retorno ao Allianz Parque pelo Brasileirão

Verdão suporta pressão do Leão e garantiu vitória com bonito gol; veja como foi o jogo

Flaco Lopez: Atacante marcou o gol da vitória do verdão logo na primeira etapa

Flaco Lopez: Atacante marcou o gol da vitória do verdão logo na primeira etapa

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 15 de março de 2026 às 20h54.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Palmeiras vence Mirassol no retorno do Allianz Parque e chega a 15 jogos de invencibilidade no estádio. Equipe chega a 13 pontos e segue na briga pela liderança do Brasileirão, ao lado de São Paulo e Fluminense. Veja como foi o jogo.

Como foi o jogo entre Palmeiras x Mirassol pelo Brasileirão

O Palmeiras abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após a sobra de um lançamento, Maurício encontrou Flaco López, que bateu forte de fora da área, o goleiro Walter ainda resvalou na bola, mas não foi o suficiente para evitar o bonito gol do argentino. O lance definiu o jogo e premiou a objetividade do time da casa em um momento no qual o duelo estava equilibrado.

Apesar do gol palmeirense, o Mirassol teve mais a bola em boa parte da etapa inicial e tentou se impor no Allianz Parque. A equipe do interior paulista, porém, esbarrou na pouca criatividade para transformar posse em oportunidades claras.

No segundo tempo, o Mirassol voltou ainda mais agressivo. Logo aos seis minutos, Negueba cruzou, a bola atravessou a área e Carlos Miguel apareceu para evitar o empate. Depois, aos 73, o goleiro do Palmeiras voltou a ser decisivo ao defender a finalização de Nathan Fogaça. Entre essas duas chegadas do time visitante, o Verdão também teve chance de ampliar com Flaco López, aos 69, em finalização cruzada que saiu rente ao gol.

Com o passar dos minutos, o jogo ficou mais tenso para o Palmeiras. O Mirassol aumentou a pressão em busca do empate, mas o time de Abel Ferreira conseguiu segurar o resultado até o apito final. O placar magro refletiu um confronto em que o alviverde foi mais eficiente, enquanto o Mirassol produziu volume, mas não converteu em gol. Final, 1 a 0 Verdão.

Classificação de Palmeiras e Mirassol após o jogo

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro ao fim da partida deste domingo. Já o Mirassol, que perdeu pela primeira vez na competição, ficou com seis pontos e ocupa a 12ª colocação, parcialmente. A classificação considera os jogos encerrados até o momento da publicação desta matéria.

Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoPalmeiras

Mais de Esporte

Em jogo de cinco gols, Fluminense bate o Athletico em casa pelo Brasileirão

Corinthians e Santos ficam só no empata em retorno de Neymar pelo Brasileirão

Brasil encerra participação histórica na Paralimpíada de Inverno

Brasileirão: veja resultados do sábado e horários dos jogos de hoje

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro estão no paredão

Casual

Wagner Moura: de Salvador ao panteão de Hollywood

Mercados

Petróleo se aproxima de US$ 110 após ataque à rota exportadora do Irã

Mundo

Estados Unidos e China iniciam nova rodada de negociacões em Paris