Palmeiras vence Mirassol no retorno ao Allianz Parque pelo Brasileirão

Palmeiras vence Mirassol no retorno do Allianz Parque e chega a 15 jogos de invencibilidade no estádio. Equipe chega a 13 pontos e segue na briga pela liderança do Brasileirão, ao lado de São Paulo e Fluminense. Veja como foi o jogo.

Como foi o jogo entre Palmeiras x Mirassol pelo Brasileirão

O Palmeiras abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após a sobra de um lançamento, Maurício encontrou Flaco López, que bateu forte de fora da área, o goleiro Walter ainda resvalou na bola, mas não foi o suficiente para evitar o bonito gol do argentino. O lance definiu o jogo e premiou a objetividade do time da casa em um momento no qual o duelo estava equilibrado.

Apesar do gol palmeirense, o Mirassol teve mais a bola em boa parte da etapa inicial e tentou se impor no Allianz Parque. A equipe do interior paulista, porém, esbarrou na pouca criatividade para transformar posse em oportunidades claras.

No segundo tempo, o Mirassol voltou ainda mais agressivo. Logo aos seis minutos, Negueba cruzou, a bola atravessou a área e Carlos Miguel apareceu para evitar o empate. Depois, aos 73, o goleiro do Palmeiras voltou a ser decisivo ao defender a finalização de Nathan Fogaça. Entre essas duas chegadas do time visitante, o Verdão também teve chance de ampliar com Flaco López, aos 69, em finalização cruzada que saiu rente ao gol.

Com o passar dos minutos, o jogo ficou mais tenso para o Palmeiras. O Mirassol aumentou a pressão em busca do empate, mas o time de Abel Ferreira conseguiu segurar o resultado até o apito final. O placar magro refletiu um confronto em que o alviverde foi mais eficiente, enquanto o Mirassol produziu volume, mas não converteu em gol. Final, 1 a 0 Verdão.

Classificação de Palmeiras e Mirassol após o jogo

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro ao fim da partida deste domingo. Já o Mirassol, que perdeu pela primeira vez na competição, ficou com seis pontos e ocupa a 12ª colocação, parcialmente. A classificação considera os jogos encerrados até o momento da publicação desta matéria.