Esporte

São Paulo x Bragantino: horário, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo

São Paulo: tricolor paulista chega como segundo colocado na 6ª rodada do Brasileirão (Rubens Chiri/Saopaulofc.net/Flickr)

São Paulo: tricolor paulista chega como segundo colocado na 6ª rodada do Brasileirão (Rubens Chiri/Saopaulofc.net/Flickr)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 06h51.

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste domingo, 15, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026, em um confronto que pode mexer com a parte de cima da tabela.

O São Paulo chega como um dos líderes da competição, com dez pontos em quatro jogos — três vitórias e um empate, mesma pontuação que o Palmeiras. Uma vitória fora de casa consolidaria a posição do Tricolor no topo e aumentaria a pressão sobre o rival alviverde.

O Red Bull Bragantino aparece na nona colocação, com sete pontos em quatro partidas — duas vitórias, um empate e uma derrota. O time paulista busca se aproximar do G-4 e um resultado positivo diante de um dos líderes seria um passo importante nessa direção.

Que horas é o jogo São Paulo x Bragantino?

Red Bull Bragantino x São Paulo acontece às 20h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Onde assistir a São Paulo x Bragantino ao vivo?

A partida terá transmissão no Premiere (pay-per-view e streaming).

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Alix Vinícius), Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Gustavinho e Herrera (Rodriguinho); Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda), Sabino e Wendell (Enzo Díaz); Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.

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